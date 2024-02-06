人民网2月6日电 （记者郝孟佳）3日，北京市朝阳站的候车大厅里，旅客们被一段熟悉的丝竹旋律吸引了注意力，循声追溯，一场精彩的国乐快闪表演正在上演。据了解，这是中国音乐学院推出的首届“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌活动中的一场公共文化服务演出。

中国音乐学院“国乐快闪”演出。学校供图

中国音乐学院民族乐团的演奏员们通过二胡、琵琶、中阮、竹笛、笙和打击乐器合奏为来往旅客和站内工作人员接连送上了多首国乐经典。

一曲《步步高》轻快激昂、张弛有度，层层递进的旋律既调动着人们的情绪，也传递着步步高升的美好愿景；《金蛇狂舞》曲风热情洋溢、铿锵有力，生动地再现了民间庆贺节日时巨龙舞动的热闹场面，将浓厚的节日气氛传播开来；《花好月圆》以婉转、轻盈而极富舞蹈性的节奏感染听众，不时有儿童沉浸其中，随乐起舞。喜庆的传统音乐作品不仅为车站带来了年味儿，也为人们的归乡之旅增添了温暖与陪伴。

中国音乐学院“国乐快闪”演出。学校供图

除了朝阳站，本次快闪演出还在蓝色港湾、三里屯和侨福芳草地三个潮流化、年轻化、国际化的北京地标商圈次第上演。演出以潮流形式展示了国乐的魅力，呈现了中国人传统审美习惯与现代生活方式的有机融合。

据悉，本次快闪演出由中国音乐学院、北京市朝阳区文化和旅游局主办。中国音乐学院“中国音·中国乐·中国年”新春文化品牌集结中国音乐学院高水平的优秀人才和海内外杰出校友资源，呈现精品音乐会现场、电视节目与全网直播、公共文化服务演出及城市打卡等多种形式的惠民演出。

(责编：李依环、熊旭)