人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

上海：数字赋能科学育儿指导服务

2024年02月06日08:11 | 来源：光明日报
小字号

原标题：数字赋能科学育儿指导服务

近年来，上海积极探索以数字技术赋能科学育儿指导服务,构建了支持线上指导的媒体矩阵，“互联网+科学育儿指导”不断推进，上海学前教育网、科学育儿指导官微等多个媒体共同发力，实现了线上服务触手可及、线下指导近在家门口、精准指导工具方便易用。上海还将“育儿周周看”手机报升级为“育之有道”App，提供精准贴合孕期及宝宝年龄、符合用户行为和偏好的应用服务，帮助家长即时、方便地获取指导。仅2023年，“育之有道”的全市0到3岁婴幼儿家庭注册人数已达99306人，在线接受指导超过百万次。

2023年，上海将科学育儿指导服务纳入“一网通办”的“出生一件事”，全市新生儿家庭在迎接新生命的同时可申领《上海科学育儿指导服务手册》。同年，上海在“育之有道”推出“托育服务随心查”，搭建家长需求与资源供给精准对接的桥梁，为家长提供幼儿园托班、托育机构、社区托育宝宝屋、科学育儿指导服务站等各类托育服务点位查询服务，全面承载“15分钟社区托育服务圈”的线上宣传与导航，上线以来机构被访问量已超20万次。

（记者唐芊尔、通讯员王夏雯整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部