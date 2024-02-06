原标题：数字赋能科学育儿指导服务

近年来，上海积极探索以数字技术赋能科学育儿指导服务,构建了支持线上指导的媒体矩阵，“互联网+科学育儿指导”不断推进，上海学前教育网、科学育儿指导官微等多个媒体共同发力，实现了线上服务触手可及、线下指导近在家门口、精准指导工具方便易用。上海还将“育儿周周看”手机报升级为“育之有道”App，提供精准贴合孕期及宝宝年龄、符合用户行为和偏好的应用服务，帮助家长即时、方便地获取指导。仅2023年，“育之有道”的全市0到3岁婴幼儿家庭注册人数已达99306人，在线接受指导超过百万次。

2023年，上海将科学育儿指导服务纳入“一网通办”的“出生一件事”，全市新生儿家庭在迎接新生命的同时可申领《上海科学育儿指导服务手册》。同年，上海在“育之有道”推出“托育服务随心查”，搭建家长需求与资源供给精准对接的桥梁，为家长提供幼儿园托班、托育机构、社区托育宝宝屋、科学育儿指导服务站等各类托育服务点位查询服务，全面承载“15分钟社区托育服务圈”的线上宣传与导航，上线以来机构被访问量已超20万次。

（记者唐芊尔、通讯员王夏雯整理）

(责编：李昉、郝孟佳)