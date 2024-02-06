原标题：数字联盟推动高教国际合作

清华大学于2020年发起成立了世界慕课与在线教育联盟。目前联盟由来自6个大洲15个国家的16所大学和5家在线教育机构组成，共同致力于构建更开放、更融合、更有韧性的高等教育体系。3年来，联盟围绕合作教学、能力建设、知识共享和公众宣传开展了一系列探索和实践。

一是创新合作教学，促进优质高等教育资源全球共享。2021年春季学期，联盟启动了全球融合式课堂项目，提供了254门次国际课程，来自35所大学的1400多名学生参与其中。2023年秋季学期，印度尼西亚高校近500名学生通过慕课平台选修课程，与中国25所高校选修同样课程的学生同上一堂课。

二是加强知识共享与能力建设，推动开放合作与创新。联盟举办了2023世界慕课与在线教育大会，并发布《无限的可能——世界高等教育数字化发展报告（2023）》和《世界高等教育数字化发展指数（2023）》；组织数字化引领高等教育变革研讨会，以及全球在线教育对话50余场；开展“数字技术赋能STEM课程”主题案例评选活动，促进不同国家高校教师在教育技术和创新方面增进合作。

三是加大公众宣传，依托互联网扩大对重大议题的科学传播。联盟开设“全球发展倡议的中国视角”课程，吸引近3060万人次学习者参加学习；以“积极心理学”为主题举办全球大规模在线开放挑战赛，招募创新者进行“慕课学习+同步学习”两个模块的在线学习实践。

（记者唐芊尔、通讯员王夏雯整理）

(责编：李昉、郝孟佳)