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学子们“吃”上科普大餐

2024年02月06日08:02 | 来源：光明日报
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原标题：学子们“吃”上科普大餐

聆听有关航天精神、中国智能工程机械走向世界的科普报告，在科技馆里拼装火箭，看天宫空间站模型，与人工智能展品“拼手速”，在倾斜小屋里体验人类感知平衡的能力……春节前夕，广西柳州三江侗族自治县的学子们“吃”上了科普“百家宴”，近距离体验了一系列精彩科普活动。

由中国科学技术协会宣传文化部、中国科技新闻学会、广西壮族自治区科学技术协会主办，以“科技创新助力壮美广西高质量发展”为主题的新春走基层（广西行）系列活动，日前来到广西柳州三江侗族自治县，与三江县科技馆共同为学子奉上新年首场报告会。

“从三江到中国空间站有多远”“航天员景海鹏每天要做多少个俯卧撑”……中国青年报社教育科学部副主任、北京市科技记者编辑协会常务理事邱晨辉的一连串提问，引起孩子们的热烈讨论。

除了聆听报告，寒假期间，三江县的学生们还可以在广西首个县级科技馆——三江侗族自治县科技馆探索科技奥秘、点亮科学梦想。据身穿侗族服装的科技馆讲解员介绍，县科技馆的展品互动性很强，适合小朋友动手操作，培养学科学、爱科学、探究科学的热情。“航天科技和人工智能展区最受小朋友欢迎。有了这些互动展品，小朋友能及早接触前沿科技知识。”

据了解，新建成开放的三江侗族自治县科技馆总建筑面积3600平方米，有常设科普展厅、临时展厅、科普研学工作室、科普剧场等主要功能区。科普展厅以“探索·发现”为主题，目前设置有观星航海、光影视错觉、人工智能、太空探索、探测地球秘密、非遗展示等9个展区共133件展品。

三江县目前人口约有41.8万人，少数民族聚集地有学校189所，约6万名中小学生。“这里人口基数大，科普需求旺盛。”三江县委常委、副县长黄海平说，以往三江学子感受科技馆魅力，要耗费3个多小时去柳州科技馆，“现在有了县科技馆，对于三江县学子学习科学知识、激发科学兴趣、启迪科技智慧都很有意义。”据他介绍，此前的元旦期间，“县科技馆非常热闹，每天接待观众2000多人”。

“先把这个科普平台搭起来，在春节前夕送上一桌科普大餐，以后准备好新项目随时‘端’上来。”黄海平说，未来，县科技馆还将在科学探究活动室开展科学课程，在科普剧场上演科普剧、科学表演、科学实验秀或播放3D科普电影，大力开展各类公益性科普教育。（记者詹媛、姜奕名）

(责编：李昉、郝孟佳)

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