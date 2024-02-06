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百部中国原创儿童图画书亮相京城——

翻开书页，赴一场童梦奇旅

2024年02月06日08:01 | 来源：光明日报
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原标题：翻开书页，赴一场童梦奇旅

穿着喜庆的青蛙轿夫抬着花轿阔步前行，顽皮的橙色小狗在花园里追逐蝴蝶，刚上任的小风伯和小雨师正在云端游玩嬉戏……走进中华世纪坛展厅，一幅幅充满奇趣的画面仿佛为观众打开了一扇扇连通童话世界的“任意门”。日前，100部由中国美术家协会精心评选出的中国儿童图画书面向公众展出。这场充满中国原创、展示中国审美的以美筑梦——“儿童图画书创作100”作品展览，邀请家长与孩子们在寒假里共赴一场童梦奇旅。

纷繁主题彰显原创力量

“图画书是一种图文结合的文化书籍，过去市面上流行的往往是国外作者创作的图画书，阅读起来文化的差异性不可避免。作为拥有丰厚文化资源的大国，中国的原创儿童图画书在哪里？我想，这100部优秀作品是最好的答案。”中国美术家协会分党组书记、驻会副主席马锋辉介绍，此次展出的100部儿童图画书由100余位青年美术工作者历时数月创作完成，题材丰富多样，展现出了当代中国儿童图画书的原创力量，成为展览的一大亮点。

贾小童的《雪孩子》采用水印木刻的表现手法，讲述了3个孩子堆雪人的故事。孩子们在雪天里玩耍，雪球越滚越大，雪人的形象也愈加清晰。几何图形的形态变化、空间方向的视觉感知、线性流畅的阅读体验是这本书侧重表达的内容。

谭坦的《让我闻闻》帮助小朋友了解狗是通过嗅闻来认知世界的。作品并未用严肃的科普方式进行讲述，而是将狗的嗅闻行为融入各类生活场景中。“作品中的主角和它的玩伴，以及场景元素都取材于真实生活。”谭坦说。

《水在哪里》是一部以保护水资源为主题的图画书作品，画面通过表现水的性状、特质等让儿童辨认水、了解水，从而完成读者与物质世界的互动。“页面采用问答形式，右页展示了视觉感官中水的形态，当翻过页面来，便会发现这其实只是某件生活用品的局部。”创作者张瑄表示，这样的设计既增强了阅读乐趣，又满足了孩子的探知欲。

此外，《花木兰》《七品芝麻官》《江南礼物定胜糕》等取材于中国民间故事、戏曲戏剧、传统民俗，《鹿衣少年》《找太阳做朋友》《我的妈妈》等从敦煌壁画、淮阳泥泥狗、绢本工笔等中国传统艺术形式中汲取灵感。除了传统题材，不少青年创作者还将目光投向当代中国日新月异的发展变化，如《大国重器·出发！去深潜》《极地·远天之南》《小北岸》等，不仅让儿童收获了科学和历史知识，更通过振奋人心的建设成就和感人至深的平凡故事，滋养他们内心的自豪感和爱国情。

创新形式拓宽美育路径

“花木兰的头饰可以多用一些颜色来点缀，但画的时候要尽量涂抹均匀。”展厅一侧，许多家长与孩子围坐桌边，用彩色铅笔一同完成印有《花木兰》插画线描稿的涂色卡片。另一边，两部胶片投影仪前，小朋友通过自由选取图画书角色及场景胶片，轻轻挪动手指，便可在墙面的投影里“自导自演”一部动画故事。

为全面展现100部儿童图画书的故事内容，充分发挥其美育价值，展览不仅特别设置了绘画、拼贴、拓印、捏塑等体验区，还以《大兴安岭的小木屋》《毛毛你好》《萤火虫》等10部作品为蓝本，打造了沉浸式主题场景。北京电影学院等24所院校从100部儿童图画书中挑选、制作的24部精彩的动画视频也在展览中穿插播出，为观众带来充满互动感和趣味性的观展体验。

“本次展览让我们看到，创新的展陈设计可以极大拓宽美育的路径，从不同维度、以不同方式开启孩子的审美通道，培养其感知能力。”中国美术家协会插图装帧艺术委员会主任、北京印刷学院院长田忠利表示，中国原创儿童图画书的创作仍然任重道远，这不仅需要创作者具备扎实的美术基础、良好的审美品位、丰富的知识储备以及较高的文化修养，还需借助不同学科的综合力量，将书本的优质内容以更加丰富且细腻的方式呈现在孩子面前。

图画书虽小，却包含着大天地，孩子们的梦想在这广阔的童话世界里生根发芽、茁壮成长，并最终结出可以滋养一生的果实。正如中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任、湖南美术出版社社长黄啸所说：“儿童启蒙阶段的阅读承载着孩子对未来的美好向往。它不仅仅是一本书，更是一扇窗，让孩子们看到世界的美好。”

（记者 荣 池）

(责编：李昉、郝孟佳)

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