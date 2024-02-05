人民网北京2月5日电 2月1日，在从青岛北开往宜昌东的G1995次列车上，一名乘客突发急症，浑身抽搐，情况危急。正在返乡路上的山东大学齐鲁医院（第一临床学院）医学博士研究生李春林听到列车紧急广播后，迅速赶到患者身边，进行急救处理。最终，患者转危为安。

视频来源：山东大学

李春林赶到时，列车工作人员已经准备好相关急救箱并疏散乘客。他在现场看到，患者当时正在座椅上抽搐，呼吸困难，面色泛白，大汗淋漓，意识模糊。

通过这些发病症状，他判断，患者可能因抽搐导致呼吸道阻塞而造成呼吸困难，便立即使用列车急救箱里的压舌板，为患者开放气道，并摘下自己的智能手环帮助患者监测心率、血压。

作为一名骨科学博士研究生，李春林并不擅长应对此类急症。在患者意识稍恢复后，他第一时间联系自己的导师司海朋教授，以及山东大学齐鲁医院青岛院区急诊科的医生为患者召开线上紧急会诊，探讨处理方案。

在此过程中，李春林一直在患者身边，持续为其监测各项生命体征，耐心劝导沟通，缓解患者和家属的紧张情绪。等到列车抵达最近下车点时，患者心率已逐渐平稳。李春林与当地接诊的急救人员耐心交接好病情细节后方才返回车厢。

“看着窗外急救人员带着患者在漫天大雪中离去，此刻我觉得心里暖暖的。”李春林说。记者了解到，这已经是李春林第三次在公众场合勇救路人。

2023年11月，李春林在返回济南答辩途中，在青岛北站救援了哮喘急性发作的患者。同年11月，他在西安出差返回青岛的航班上，遇到急性荨麻疹发作的患者，也及时施救使患者转危为安。

李春林表示，作为一名医学生，各位前辈和导师不仅让自己培养扎实的临床理论和技能，更教导学子牢记山东大学“学无止境，气有浩然”的校训，传承“博施济众，广智求真”的齐鲁医学精神。齐鲁医院（第一临床学院）定期对研究生、规培生培训各类急救技能，在紧急情况下起到了关键作用。（李依环、孙清）

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