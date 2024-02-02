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2024年艺术课程教学高质量发展研讨会在珠海举办

2024年02月02日18:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月2日电 （记者孙竞）日前，义务教育阶段艺术课程教学高质量发展研讨会暨2024年深化中小学美育教学改革示范培训活动在广东珠海召开。

“中小学的艺术教育绝对不是为了培养艺术家，而是为了培养合格的读者、观众和听众。”教育部义务教育艺术课程标准修订组总召集人、北京大学艺术学院原书记兼副院长彭吉象提出，中小学的艺术教育不是单纯的技能教育，而是审美教育；不是单纯的知识教育，而是素质教育；不是简单的艺术教育，而是要立德树人。

教育部普通高中艺术课程标准修订组组长、北京师范大学艺术教育研究中心主任周星指出，艺术教育要关注艺术所处的社会现实，重视审美修养的训练熏染，运用好人工智能、大数据等，通过以美化人实现以德育人的使命。

“美育的特点是偏于感性的教育。”中国美术学院美育研究院院长杜卫认为，一方面，美育过程始终伴随着审美感知、情感体验和想象；另一方面，美育以提高人的感性素养为主要目标。美育与艺术教育是一种交叉关系，艺术教育一定是美育的主渠道，而艺术教育的实质是人文教育，艺术作品的意义是在与相关艺术传统的历史关联中生成的。

研讨会设置了两场圆桌沙龙，并结合新版艺术教材展示了音乐、舞蹈、戏剧及影视的精彩课例。基于核心素养的音乐课程与教学，来自北京、广西、安徽、湖北等地的音乐教研员及一线教师，与艺术教育、美育等领域的研究专家进行了深入交流。

据悉，本次研讨会由中国教育科学研究院课程教材研发中心、北京师范大学艺术与传媒学院主办，教育科学出版社承办。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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