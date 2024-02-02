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“数智未来”教育展在上海举办

2024年02月02日18:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月2日电 1月30-31日，2024世界数字教育大会配套展示活动——“数智未来”教育展在上海世博中心举办。展览立体展示了中国推进教育数字化所取得的成效，分享了中国建设智慧教育平台、发展数字教育的理念和做法，呈现了数字教育的中国方案。

据了解，此次教育展包括信息化历程、数字化转型、智能化发展、数字化教育装备四个篇章。参展企业通过图文展板、电子大屏、音视频展示、应用场景搭建、互动体验等多种形式，展现在基础设施建设、智慧校园发展等数字教育领域的成果。

随着教育资源的丰富和智慧平台功能服务能力的显著提升，人人皆学、处处能学、时时可学正在加速实现。展区里，讲解员向参观者展示了自主研发的Stem科学教育数字资源和“人机协同个性化教学系统”。“科技企业应该更加关注国内教育数字化的应用场景和需求，促进教师在教学设计上的思考，让教师逐步转变成为学生学习的指导者和学伴，同时为学生设计个性化的学习计划，促进学生的个性化发展。”洋葱学园执行总裁王斌表示。

此外，展览还设置了《链接山海》系列微纪录片观影区域，通过“小人物”“低视角”“微叙事”“真情感”的讲述，全景呈现教育数字化助学、助教、助管、助研、助交流合作带来的深刻变化。

(责编：孙竞、熊旭)

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