人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

春风行动服务高校毕业生就业

2024年01月31日08:58 | 来源：光明日报
小字号

原标题：春风行动服务高校毕业生就业

高校毕业生就业关系民生福祉、经济发展和国家未来。日前，人力资源社会保障部联合农业农村部等八部门联合开展2024年春风行动，为高校毕业生等群体送去暖心服务。各地依托春风行动热潮，积极筹备各类服务活动，千方百计促进高校毕业生就业。人力资源社会保障部将陆续发布各地高校毕业生专场服务活动信息。

1月26日起，上海市虹口区开启春季促就业主题活动，面向未就业高校毕业生设立就业见习专区，组织多家用人单位，提供Java工程师、产品运营、品牌策划等见习岗位。

1月28日起，江西省吉安市举办春风行动引才招聘会，组织200多家用人单位，提供电子信息工程师、业务专员、导游等岗位。招聘现场还将设立政策宣传专区。

2月起，北京市将聚焦高校毕业生等青年群体就业能力提升需求，组织开展“青年求职能力训练营”，并持续提供创业培训及指导。

2月19日，山东省青岛市将举办“春风送岗 职等你来”暨“青雁归巢”高校毕业生就业招聘会，推出招聘集市、政策宣传、职业培训展示、职业指导服务等6大板块，其间还将通过直播带岗形式，向毕业生介绍重要产业链重点企业招聘情况。

2月21至22日，山西省运城市将举办高校毕业生人力资源招聘大会，组织约300家用人单位，提供销售经理、人力资源经理、项目助理、医药专员等岗位。（记者邱玥）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部