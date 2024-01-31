原标题：春风行动服务高校毕业生就业

高校毕业生就业关系民生福祉、经济发展和国家未来。日前，人力资源社会保障部联合农业农村部等八部门联合开展2024年春风行动，为高校毕业生等群体送去暖心服务。各地依托春风行动热潮，积极筹备各类服务活动，千方百计促进高校毕业生就业。人力资源社会保障部将陆续发布各地高校毕业生专场服务活动信息。

1月26日起，上海市虹口区开启春季促就业主题活动，面向未就业高校毕业生设立就业见习专区，组织多家用人单位，提供Java工程师、产品运营、品牌策划等见习岗位。

1月28日起，江西省吉安市举办春风行动引才招聘会，组织200多家用人单位，提供电子信息工程师、业务专员、导游等岗位。招聘现场还将设立政策宣传专区。

2月起，北京市将聚焦高校毕业生等青年群体就业能力提升需求，组织开展“青年求职能力训练营”，并持续提供创业培训及指导。

2月19日，山东省青岛市将举办“春风送岗 职等你来”暨“青雁归巢”高校毕业生就业招聘会，推出招聘集市、政策宣传、职业培训展示、职业指导服务等6大板块，其间还将通过直播带岗形式，向毕业生介绍重要产业链重点企业招聘情况。

2月21至22日，山西省运城市将举办高校毕业生人力资源招聘大会，组织约300家用人单位，提供销售经理、人力资源经理、项目助理、医药专员等岗位。（记者邱玥）

(责编：李依环、李昉)