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青年投身“银发经济”是一种相互成全

2024年01月31日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：【新闻随笔】青年投身“银发经济”是一种相互成全

近期，展现养老院生活的系列短视频“哏都养老院”在网络上刷屏，一群平均年龄超75岁的老人，把人生经验用乐观、豁达的态度淋漓尽致地展现出来。短视频的制作者是90后青年陈卓，他毕业后回到老家天津，帮着叔叔打理养老院：“爷爷奶奶们吃喝不愁、身体健康，但不太开心。照顾老人的心理健康，确实需要动点脑筋。琢磨了一个多月，我决定开启一项新试验——拍短视频。”陈卓正是眼下越来越多投身“银发经济”的青年中的一员。

家家都有老人，人人都会变老。相关数据显示，我国60岁以上的人口近3亿，而且还在不断增加，老年人的需求是民生需求的重要组成部分。从经济规模看，我国“银发经济”规模大概7万亿元，占GDP比重6%左右，专家预测，到2035年，其规模将达到30万亿元，占GDP比重约10%。如此庞大的规模决定了“银发经济”举足轻重的地位。

当前，一些80后、90后青年积极对接“银发经济”需求，有的做起老年人照护师，帮老人翻身拍背、喂水喂饭；有的成为养老院里的高级心理咨询师、健康教练，给老人提供更周到的保障；有的成为养老机构的负责人，致力于为老年人创造舒适的康养环境；有的把拍段子等时下流行的娱乐方式引入老年人中，给他们带来欢声笑语……有了年轻人的参与，老年人的康养就有了更多青春气息、更多生机活力。与此相对，在对接“银发经济”需求的过程中，很多青年也找到了创业的风口、事业的平台、工作的意义，这种银发与青丝的彼此互动，实则是一种相互成全。

一段时间以来，“银发危机”引发很多人的担忧——社会老龄化趋势加强，劳动力减少、社会保障压力增大。但从情感和伦理上讲，哪个老年人不是从少年、青年、壮年一路走来？一个社会如果把大半生作出贡献的老年人视作一种负担、当成一个问题，显然欠缺温度。相反，积极直面“银发经济”，积极回应老年人期盼，是一个负责任的社会应有的态度。

近日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件，也是“银发经济”发展的一个重要契机。看到政策契机的同时，我们也要注意到一些现实的问题。“银发经济”规模虽大，但绝不能单纯地将其看作一门生意。在注重经济效益的同时，也须注重社会效益。心怀公益，一切以服务为重，着力满足老年人对美好生活的现实需求，发展“银发经济”才能不失方向和意义。

在鼓励更多青年为城市退休老人提供优质服务的同时，我们也不能忽略农村老人的类似需求。相对而言，这个群体没有太大的购买能力、消费能力，表达诉求的渠道也更单一。相关政府部门应充分认识到这种客观存在的城乡差距，以更大力度进行顶层设计、政策扶持、资金保障，更好体现公平正义。此外，即便是用市场和政策的办法，调动更多青年投身“银发经济”、增加养老的市场供给，也并不意味着为人子女者就可以当“甩手掌柜”。眼下，一些老年人沉迷手机难以自拔，被各种养生骗局围猎等，其实都与缺乏子女陪伴有关。

“羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义。”子女多些关心关怀，相关部门多些温情以待，社会上多些可靠的养老服务，一代代年迈的父母，乃至终将老去的你我，才能安享幸福晚年。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

(责编：李依环、李昉)

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