原标题：我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库建成

记者1月29日从云南农业大学获悉，该校研究人员历经多年努力，依托云南省咖啡种质资源及科研平台优势，建成了我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库（CFMRD），为咖啡产业绿色高质量发展提供了科技支撑。

咖啡作为一种重要的经济作物，产量与消费量位居世界三大饮料之首。其中，发酵是提高咖啡质量的重要一环。利用微生物控制发酵，是稳定咖啡风味特征，增强咖啡香气、酸度，提高精品咖啡出产率的重要途径。

在云南，咖啡是八大高原特色农业支柱产业之一，种植面积和产量占全国98%。为提高我国咖啡精准调控发酵水平和菌种保藏利用能力，增强产品国际竞争力，有效保护咖啡发酵微生物种质资源，建设专用菌种资源库十分必要。

云南农业大学近年来组建项目组，通过系统分离咖啡发酵菌种，开展分类学鉴定和功能评价，并采用微生物保藏、多相分类鉴定和现代微生物菌种管理等技术，首次建成拥有3030株咖啡发酵专用微生物菌种的资源库。该菌种库的建立，有效提高了我国咖啡自然发酵专用菌种的保藏和利用水平，实现了此类菌种的科学规范、长期安全保藏，夯实了我国咖啡发酵微生物的种质资源基础，对促进咖啡发酵技术现代化、保障咖啡产业高质量发展具有重要意义。

同时，项目组还开展了云南咖啡发酵过程中菌系结构及其消长规律的研究，初步阐明了微生物发酵代谢的规律及其调控机制，为咖啡发酵优良菌种的高通量筛选奠定了理论基础。此外，项目组定向选育出高产果胶酶菌株18株和增香菌株26株。其中，有酵母菌16株、乳酸菌8株、霉菌2株。这一成果解决了国内咖啡发酵高性能优良菌种资源缺乏的难题，突破了相关菌种长期被国外垄断的局面。项目组还建立了咖啡发酵的关键应用技术体系，开展了鲜果发酵、二次发酵的22种咖啡产品研发，开创了新型咖啡产品品类。（记者赵汉斌）

(责编：李昉、李依环)