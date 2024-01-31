人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库建成

2024年01月31日08:43 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库建成

记者1月29日从云南农业大学获悉，该校研究人员历经多年努力，依托云南省咖啡种质资源及科研平台优势，建成了我国首个咖啡发酵专用微生物菌种资源库（CFMRD），为咖啡产业绿色高质量发展提供了科技支撑。

咖啡作为一种重要的经济作物，产量与消费量位居世界三大饮料之首。其中，发酵是提高咖啡质量的重要一环。利用微生物控制发酵，是稳定咖啡风味特征，增强咖啡香气、酸度，提高精品咖啡出产率的重要途径。

在云南，咖啡是八大高原特色农业支柱产业之一，种植面积和产量占全国98%。为提高我国咖啡精准调控发酵水平和菌种保藏利用能力，增强产品国际竞争力，有效保护咖啡发酵微生物种质资源，建设专用菌种资源库十分必要。

云南农业大学近年来组建项目组，通过系统分离咖啡发酵菌种，开展分类学鉴定和功能评价，并采用微生物保藏、多相分类鉴定和现代微生物菌种管理等技术，首次建成拥有3030株咖啡发酵专用微生物菌种的资源库。该菌种库的建立，有效提高了我国咖啡自然发酵专用菌种的保藏和利用水平，实现了此类菌种的科学规范、长期安全保藏，夯实了我国咖啡发酵微生物的种质资源基础，对促进咖啡发酵技术现代化、保障咖啡产业高质量发展具有重要意义。

同时，项目组还开展了云南咖啡发酵过程中菌系结构及其消长规律的研究，初步阐明了微生物发酵代谢的规律及其调控机制，为咖啡发酵优良菌种的高通量筛选奠定了理论基础。此外，项目组定向选育出高产果胶酶菌株18株和增香菌株26株。其中，有酵母菌16株、乳酸菌8株、霉菌2株。这一成果解决了国内咖啡发酵高性能优良菌种资源缺乏的难题，突破了相关菌种长期被国外垄断的局面。项目组还建立了咖啡发酵的关键应用技术体系，开展了鲜果发酵、二次发酵的22种咖啡产品研发，开创了新型咖啡产品品类。（记者赵汉斌）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部