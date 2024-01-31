原标题：让科技创新在学生社区看得见、摸得着

图为山东科大学生在“情安”驿站“一站式”办事中心咨询入伍政策。

在山东科技大学（以下简称山东科大）C4学生公寓楼里，有一处200多平方米的学生活动阵地。这里既有创新工作室，又有思政小讲堂，还有“一站式”办事中心、学生共享空间等。它有个学生们耳熟能详的名字——“情安”驿站。这里已成为住在C4学生公寓楼848名大学生的热门“打卡地”。

从2020年起，山东科大安全学院打造“一站式”社区育人体系，通过建设“情安”驿站，推动学生社区从生活区域向育人场域的递进升级，把“小社区”打造成为助力学生成长的“大舞台”。

学生社区诞生多项成果

1月15日，在“情安”驿站的创新工作室，山东科大安全学院研究生牛文进和同学们围坐在一起，讨论最新科研进展。

“这个设在宿舍区的创新工作室，为我们提供了便利的科研条件。我们可以随时聚在一起讨论、研究。当灵感来临时，能第一时间抓住它。”牛文进告诉记者，他和同学曾研发出国内首套“新型智能矿井除尘系统”，创新工作室正是这项成果的诞生地。

把创新工作室搬进学生社区，让科技创新在学生社区看得见、摸得到，是山东科大安全学院建设“情安”驿站的初衷之一。在“情安”驿站，处处都能感受到“教育+科技”的气息：富有学科特色的楼廊文化、丰富的学生创新成果、科学家和劳模开设的学术讲堂……三年来，山东科大学生在这里完成的科创作品，收获了百余项省级以上创新竞赛奖励。

学习经验分享会、辩论赛、招聘会、读书会也是“情安”驿站的“必备节目”。山东科大环境专业2023级学生曹瀚之告诉记者，他们除了去教室上课，其他事情都能在学生社区解决。“下午四点以后这里最热闹，同学们都喜欢聚在这里看书、交流。”曹瀚之说。

“驻楼导师”凝聚育人力量

学生经常在就业、心理、学业、安全教育等方面遇到困惑，如何确保学生“足不出户”就能找到答案？山东科大安全学院党委书记张恩生告诉记者：“我们要汇聚更多的育人力量，并将这些力量下沉到一线去。”

该学院整合校内外各方资源，开展育人力量下沉社区行动，将“成长陪伴计划”融入社区综合管理模式改革，逐渐形成院系领导引领、成长导师协同、辅导员队伍常驻、朋辈群体互助的协同育人工作局面。如今，德育导师团、学业导师团、生活导师团、朋辈导师团4支团队成为活跃在“情安”驿站的一线育人力量。很多老师自发报名，成了“驻楼导师”。

作为一名“驻楼导师”，山东科大安全工程系教师孔彪是学生公寓的常客。他通过到学生宿舍“串门”谈心，了解青年学生动态，帮助学生解决学业和生活难题。

这段时间，山东科大安全工程系2020级学生周乾锋正在求职。是到煤矿一线工作还是留在大城市打拼，他难以抉择。孔彪得知后，为周乾锋量身定制个人生涯发展方案，让他豁然开朗——投身生产一线，更能实现个人价值。

目前，山东科大安全学院已有120多位专业教师、辅导员、思政教师、心理咨询师等成为“驻楼导师”。他们组织开展了“社区下午茶”“科研有约”“文化讲堂”“企业与学子面对面”等活动共计120余场。

“空间距离近了，情感距离也近了，学生更愿意敞开心扉和我交流，开展学生工作事半功倍。”山东科大安全学院辅导员潘刚表示，他在入驻社区后，深感与学生的心贴得更近了。

共享空间满足多样需求

山东科大安全学院在“一站式”学生社区建设中，积极探索人性化服务、实用化导向，在“情安”驿站开辟了专门功能区，面向学生开放共享，为学生就业面试、开展文化活动等提供全天候的场所。

前段时间，山东科大安全专业2020级学生陶辉在准备保研面试和求职面试时，经常申请使用共享空间。“不出宿舍楼就可完成面试，十分方便。”陶辉说。

山东科大安全学院党委副书记王建友介绍，学院在“情安”驿站设置了图书漂流点。漂流点2000多本课外读物、专业用书等均由学生自主捐赠。学生还把闲置的学习、生活用品放置在驿站，实现物品共享。

“依托‘情安’驿站，我们还开展了‘涌泉行动’‘滴水行动’等。”王建友说。

如今，山东科大已经建设了近10个像“情安”驿站这样的“一站式”社区，形成“纵到底、横到边、全覆盖”的社区育人工作格局。

“学生在哪里，我们的工作重点就延伸到哪里。”山东科大安全学院院长程卫民表示，后续他们还将因地制宜推进学生公共空间建设，着力提升“情安”驿站的育人实效，在探索实践中破解学生成长成才难题。（记者 宋迎迎 通讯员 韩洪烁）

(责编：李昉、李依环)