原标题：山西晋中实施民办学校积分管理

每发现有一项“一般负面清单”，扣2分；每发现有一项“重点负面清单”，扣4分……1月27日，记者从山西省晋中市教育部门获悉，该市对民办学校开展积分管理考核，以学年度为区间，根据日常监管和年度检查情况，提出问题整改，进行记分管理。根据常态监管情况，对照考核指标体系中的“负面清单”和“加分项”，据实对民办中小学校进行扣分和加分。

据悉，实施积分管理后，晋中市将以规范发展为重点，以强化常态监管和积分管理考核为抓手，注重查找问题、诊断问题、督促整改，推动民办教育高质量发展，促进学生健康成长和全面发展。通过年度积分，该市为每个学校建立管理账本，横向看学校存在的问题，纵向看学校的发展变化与进步程度，推动民办学校实现可持续发展，满足多样化、个性化的教育需求。

日前，晋中市教育局会同当地九部门联合印发了《晋中市加强民办中小学校（含中职和幼儿园）监督管理工作方案》（以下简称《方案》），全面启动积分考核，推动民办教育规范发展。

《方案》建立了涵盖9个一级指标和37个二级指标、一般负面清单、重点负面清单等内容的《晋中市民办中小学校督导检查考核指标体系（试行）》，从党的建设、办学条件、依法治教、财务资产管理、办学行为等9个方面，对属地民办中小学校进行常态化监管，推动民办学校知规范、知标准、达要求、达标准。

据了解，晋中市民办教育覆盖幼儿园、小学、初中、普通高中、职业高中各个学段。通过多年努力，该市民办教育结构进一步优化，成为公办教育的有益补充，推动形成了公民办教育相互补充、协调发展的局面。（记者韩荣）

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