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2024马来西亚中国青少年艺术节开幕

2024年01月30日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社吉隆坡1月29日电  （记者汪艺、许馨予）为庆祝中国和马来西亚建交50周年，“马中友好之夜”暨2024马来西亚中国青少年艺术节开幕式28日晚在马来西亚中华大会堂总会大厦举办。

本次艺术节以庆祝两国建交50周年为主题，通过举办文艺演出、参访活动和社会艺术实践等多种形式，深化两国青少年间的友谊以及他们对两国文化的理解。活动期间，来自中国和马来西亚的优秀青少年艺术团体同台献艺，展示双方的文化艺术。

开幕式上，两国青少年艺术团队带来了合唱、舞蹈、音乐、戏剧等精彩纷呈的演出，赢得了现场1000余名观众的阵阵掌声和喝彩。

马来西亚总理政治秘书阿兹曼·阿比丁在活动上致辞表示，马中关系蓬勃发展，两国建交50周年是一个历史性的里程碑。人文交流是双边关系至关重要的一环，希望两国青少年不断增进友谊和相互了解。

本次活动由马来西亚中国友好协会和中国对外文化集团有限公司联合主办。闭幕式将于2月1日在马来西亚马六甲举办。

《 人民日报 》（ 2024年01月30日 17 版）

(责编：李依环、李昉)

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