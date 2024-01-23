原标题：2023年人民网奖学金获奖名单揭晓！

2024年1月23日下午，2023年人民网奖学金终评展示及颁奖活动在北京成功举办，2023年人民网奖学金一二三等奖获奖名单揭晓。

来自29所高校的30位学子从全国740多名申请者脱颖而出，华中科技大学冯子珊、厦门大学李法君、北京理工大学刘梦真、辽宁中医药大学徐宁阳、西北农林科技大学林汇源等5名同学获得2023年人民网奖学金一等奖，来自哈尔滨工业大学的马博宇等10名同学获得二等奖，来自中国石油大学（北京）的杜渐等15名同学获得三等奖。其中包括专科生3名，本科生9名，硕士研究生7名，博士研究生11名。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红，人民日报社政治文化部副主任冯春梅为获得一等奖的同学颁奖。人民网葛泰佚摄

中国石化集团公司党群工作部党建室主任白方涛，人民网编委、策划联动中心主任陈星星为获得二等奖的同学颁奖。人民网葛泰佚摄

中国大学生在线、全国高校思想政治工作网副主任张治国，中国人民大学团委副书记张煦昀为获得三等奖的同学颁奖。人民网葛泰佚摄

活动现场，30名候选人中排名前15位的候选人进行了终评展示，角逐一、二等奖。每位候选人有3分钟的个人展示时间，并回答评委提问。来自新闻传播、中医药、航空航天、农学、信息通信、人工智能、化工等多学科的获奖候选人将自己的学业故事、创业感悟娓娓道来，展现出亮丽的青春风采。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红表示，希望通过人民网奖学金的高标准评定，为优秀学子们在学业晋升、职业发展方面提供更强大的助力。今后人民网还将进一步优化奖学金评选办法，比如对不同学历的同学在考察标准上有所差异化，让更多不同学历阶段的佼佼者能够脱颖而出。人民网愿与社会各界一道，为青春筑梦、育时代新人，激励广大青年学子谱写出国家富强、民族复兴的新篇章、新辉煌。

人民日报社政治文化部副主任冯春梅评委用奋斗和创新两个关键词总结同学们给她留下的深刻印象。希望同学们在今后的岁月里能够保持热爱，脚踏实地，走向大江大河，拥抱繁花人生。

中国人民大学团委副书记张煦昀评委表示，人民网奖学金活动让她看到了青年的担当、向上和奋进，当代青年生逢其时，希望大家继续保持昂扬向上的精神状态，踔厉奋发、勇毅前行，争取在青春赛道跑出最好的成绩。

中国石化集团公司党群工作部党建室主任白方涛评委寄语青年学子，希望新时代新征程，每一个青年能够绽放无比绚烂、多姿多彩的人生。

本次终评展示是自2021年人民网奖学金开放申请以来，首次在线下进行，并首次邀请青年评委和外籍评委参与评审，充分彰显青年榜样力量，增强奖学金评选的国际交流互鉴。人民网编委、策划联动中心主任陈星星，中国大学生在线、全国高校思想政治工作网副主任张治国，人民网教育频道主编孙竞，北京外国语大学外籍教师唐磊，北京市丰台区消防救援支队方庄特勤站政治指导员马小卫等也担任了本次活动的评委。

全体评委、获奖同学合影。人民网葛泰佚摄

人民网奖学金项目于2008年正式设立。作为国内第一家在高校设立奖学金的网络媒体，人民网不断加强与高校的合作，共同培育了一批优秀人才。2021年，为进一步扩大奖学金评选范围，倡导科学成才观念，彰显优秀学子的榜样力量，人民网奖学金调整为面向全国高校在校生，采取申请制发放。2022年人民网奖学金评选首次将专科生纳入评选范围，并在评审中综合考量不同学历层次的奖学金候选人分布。2023年，人民网奖学金评选吸引了全国740余名大学生参与网上申报，经过资格审查、专家评审、评审委员会审议及网上公示等环节，人民网最终确定30名奖学金获奖者。2023年人民网奖学金的奖金额度分别是：一等奖2万元、二等奖1.5万元、三等奖1万元。人民网奖学金获得者可以优先参加人民网组织的社会实践、调研行等活动，免笔试到人民网实习、应聘。（彭琪月）

附：2023年人民网奖学金获奖名单

一等奖（5名）

冯子珊 华中科技大学

李法君 厦门大学

刘梦真 北京理工大学

徐宁阳 辽宁中医药大学

林汇源 西北农林科技大学

二等奖（10名）

马博宇 哈尔滨工业大学

李泽钜 北京邮电大学

油伦贺 鲁东大学

赵心瑜 华中师范大学

董 辉 北京电子科技学院

黄芷林 广州大学

南静静 西安工程大学

刘明威 河南工业大学

马于贵 重庆电子工程职业学院

钟宏雄 泸州职业技术学院

三等奖（15名）

杜 渐 中国石油大学(北京)

侯正一 上海应用技术大学

李纪强 大连海事大学

王博文 南京理工大学

温国强 四川省社会科学院

耿启祥 青岛大学

郭锦言 西安交通大学

张恩豪 上海出版印刷高等专科学校

董宜文 中国石油大学(华东)

杨瑞桐 东北石油大学

姜博茏 中国海洋大学

郭祥龙 江苏大学

尹思媛 天津大学

何梦婷 上海健康医学院

王 磊 北京理工大学

(责编：李昉、李依环)