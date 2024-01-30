本报记者 刘梦丹摄影报道

哈尔滨工程大学雪雕队部分成员在作品前合影。

这个冬天，哈尔滨冰雪旅游火热，形态各异的雪雕作品，也成了深受游客喜爱的打卡热点。

近日，第十六届国际大学生雪雕大赛在哈尔滨工程大学举行，57座想象力丰富、制作精美的雪雕作品在校内亮相。雪雕比赛是哈尔滨工程大学的传统项目。早在2002年，机电学院教师杜兆群就成立了冰雪艺术工作室，主要成员是该校工业设计专业的学生。为了让学生获得更多的艺术实践机会，杜兆群带领学生参加各种比赛。从市级、省级的雪雕比赛，走上了国际舞台，“哈工程冰雪艺术工作室”在业内的名气越来越大。

这次的国际大学生雪雕大赛上，哈尔滨工程大学代表队的作品《童话》获得特等奖，队员们都来自学校的冰雪艺术工作室。队长宋铭宇说，这是团队首次尝试人物雕刻。

从早上8点到下午4点，参赛队员们需要在3天内雕刻27立方米的雪块，平均下来一天要抠下1.5吨的雪、上上下下爬相当于几十层楼的高度。“这对团队的专业能力、综合能力、协作能力都是很大的考验。”指导老师杜兆群说。

“我们抽中的雪块并不理想，中间有很多杂质，光是修补就用了几乎一天。”队员李瑶杰说，寒风刺骨，但大家热情不减。

“坚持源自热爱。”宋铭宇说，他在大一时便加入工作室进行学习实践，深深感受到冰雪艺术的魅力。

在哈尔滨这个赋予冰雪生命的浪漫之都，十几年间，共有来自世界各地的187所高校、6200余名中外大学生在寒冬里挥洒汗水，700余件雪雕艺术作品在哈尔滨工程大学校园诞生。雪雕比赛的国际影响力逐步扩大，越来越多来自世界各地的大学生“雪雕迷”汇聚在此，迎风雕雪，感受化冰雪为神奇的震撼。

《 人民日报 》（ 2024年01月30日 07 版）

(责编：李昉、李依环)