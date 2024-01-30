本报记者 杨文明 人民网记者 符 皓

“呦呦鹿鸣，食野之芩……”悠扬的合唱配上童声朗诵，近日，一段名为《小雅·鹿鸣》的合唱视频在云南省玉溪市聂耳教师合唱团新年合唱音乐会上亮相，参加表演的还有玉溪师范学院附小童声合唱团。

“将《诗经》唱出来，在和声、鼓声中，孩子们能直观感受到节奏之美、韵律之美、传承之美。”合唱团指挥、玉溪师范学院附小音乐老师普海玲说。

2020年，尚在玉溪市江川区九溪镇马家庄小学任教的普海玲，组建了若水童声合唱团，取“上善若水”之意。为何会想到成立合唱团？当时，普海玲发现，学生家长有很多在外打工，孩子们普遍腼腆内向，她希望孩子们“在合唱中学会表达，在团队交往中感受快乐，在不断实践中拥有滴水穿石的坚韧品质”。

马家庄小学教师少，普海玲平时还要担任数学和科学老师。尽管如此，她还是利用课余时间，指导学生们开展合唱练习。在普海玲努力下，孩子们从零起步，不仅掌握了合唱技巧，性格也变得更加活泼、开朗。学生小媛以前内向、不爱说话，加入合唱团一年后，笑容常挂在脸上，也会主动跟人打招呼了。

坚持有了回报，若水童声合唱团先后获得玉溪市“聂耳杯”中小学生合唱比赛特等奖、第八届中国童声合唱节A组银奖等奖项。2023年，普海玲调到玉溪师范学院附小任教，发起成立了玉溪师范学院附小童声合唱团。

被合唱改变的，不仅仅是孩子们。在玉溪市教育体育局的推动下，玉溪市多个学校组建了学生合唱团。

要发展学生合唱团，得先有专业的教师队伍。玉溪市聂耳教师合唱团于2022年8月成立，成员主要是玉溪各县区的中小学老师，其中大部分来自乡镇学校。

教师合唱团的老师们利用休息日训练，路途遥远，自费前往。但因为热爱，成员们坚持了下来，70多名成员中，年龄最小的23岁，年龄最大的51岁。

教师合唱团的成员回到各自学校后，又组建起学生合唱团。据统计，截至2023年底，玉溪的学校合唱团渐成规模，全市学生合唱团的数量发展到近百支。合唱改变着一所所乡村小学，也让更多孩子了解音乐、爱上音乐，有了音乐梦想。

《 人民日报 》（ 2024年01月30日 13 版）

(责编：李昉、李依环)