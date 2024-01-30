原标题：南京工程学院签署20份校企合作协议

1月28日，南京工程学院（以下简称“南工程”）校城融合高质量发展大会暨江宁校地融合发展示范区启动仪式在该校举行。其间，南工程与国网江苏省电力有限公司、南瑞集团有限公司等8家企业签署校企全面发展合作协议。南工程相关院系、机构与12家企业进行科技攻关项目签约。8位来自企业的高管、工程技术人员获聘江苏省产业教授，8家企业获得南工程产学研合作基地授牌。

中国工程院院士沈国荣在发言中表示，校城融合发展是当前经济社会高质量发展面临的重要课题，是加快推进高等教育现代化建设的重要任务。

不断深化产教融合、科教融汇，是近年来南工程赋能区域经济社会高质量发展的重要探索。

南工程党委副书记、校长张仰飞介绍，目前该校联合6大行业产学研联盟，组建59个专业建设指导委员会，入选“中国高校企业产学研结合典型案例”，获批国家“十三五”产教融合项目首批实施高校。

以科技创新、高效服务为抓手，提升行业企业核心竞争力，也成为南工程服务国家战略和区域创新需求的重要目标。近年来，该校联合企业获省部级科技奖41项，科研到款超8亿元，协同南瑞继保、国电南自等10家顶尖企业，成立江苏配电网智能技术与装备协同创新中心，共同开展重大科研成果联合攻关，年均科研经费超过2000万元，完成成果转化8项。

南工程党委书记孙爱武表示，该校将进一步加强与南京、南京江宁区的深度融合，实现名城名校“双向奔赴”，在打造现代产业、科技创新等方面同向同行，为推进中国式现代化江苏新实践作出更大贡献。

南京市委常委、南京江宁区委书记林涛表示，期待以本次活动为起点，深化校地企协同创新，做到资源共享、人才共育、平台共建，打造政产学研合作新样板，谱写校地融合发展新篇章。

记者了解到，张仰飞与江宁区区长黄成文签订全面深化战略合作协议，江宁校地融合发展示范区正式启动。

会上还发布了南工程数字人IP形象，成立了校城科技发展联盟。

南瑞继保副总经理、党委委员朱晓彤表示：“未来，我们将充分利用产学研合作基地、研究生工作站、学生实习实践基地等共建项目，深入推进校企融合高质量发展。” （记者金凤）

(责编：郝孟佳、李昉)