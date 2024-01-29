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“中国音·中国乐·中国年”——龙“乐”新春专场音乐会举办

2024年01月29日17:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月29日电 （记者郝孟佳）27日，“中国音·中国乐·中国年”——“龙‘乐’新春2024新春专场音乐会”在中央歌剧院上演。

音乐会现场

音乐会现场。学校供图

音乐会上，《春节序曲》热闹欢腾、节奏有力，一开场就将观众引入了喜悦和谐的佳节氛围中；小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》以交响乐奏响不朽的爱情传奇；《山丹丹开花红艳艳》将一幅壮美的风光画卷铺展开来，带领观众感受陕北地区热情淳朴的民风民俗；《炎黄风情》组曲将中国不同地域极具特色的风光与人文汇聚一堂；《红色娘子军》选段以中国传统音乐的独特韵味融合现代西方音乐的节奏感，描绘了红色娘子军坚毅勇敢、英勇无畏的英雄精神。

音乐会现场。学校供图

音乐会现场。学校供图

中国音乐学院党委书记王旭东在采访中表示，在春节这样一个中华民族最重要的传统节日即将来临之际，如何用音乐艺术弘扬中国精神，丰富人民群众的精神文化生活，是艺术院校应该思考的问题。中国音乐学院集结全校师生与校友资源，推出“中国音·中国乐·中国年”的系列品牌文化演出，是中国音乐学院服务国家文化战略，服务北京“四个中心”功能建设的重要体现。

音乐会现场。学校供图

音乐会现场。学校供图

音乐会现场。学校供图

音乐会现场。学校供图

据悉，“中国音·中国乐·中国年”是中国音乐学院自2024年起打造的北京新春文化品牌，集结中国音乐学院高水平的优秀人才和海内外杰出校友资源，呈现精品音乐会现场、电视节目与全网直播、公共文化服务演出等多种形式的惠民演出，在丝竹韵律中连结国人的传统文化基因，为传统佳节增添气氛。

(责编：李昉、熊旭)

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