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盘活高校智力资源 丰富历史文化滋养

2024年01月26日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：盘活高校智力资源 丰富历史文化滋养

溯历史的源头才能理解现实的世界，循文化的根基才能辨识当今的中国。高校博物馆最初是为了服务学校教学和科研而设立的。随着博物馆事业不断繁荣发展，高校博物馆已成为向公众普及科学知识和进行对外交流的重要平台。近日，许多高校博物馆面向公众开放，原本“深藏闺中”的历史文物、传世技艺、研究成果成为人人触手可及的公共资源，既盘活了高校丰富的智力资源和青春力量，又提升了博物馆的策展能力和研究质量。高校博物馆已经成为传承中华文化、讲好中国故事的重要场域。

面对近年来不断升温的“博物馆热”，让公众更好读懂文物背后的历史渊源和文化故事，对高校博物馆来说，需要在以下三个方面下足功夫：

第一，既要用好基本陈列，又要办好临时展览，将高校博物馆打造成师生和公众增进地域文化认知、感知中华文明魅力的重要窗口。一方面，应努力展示博物馆所在的地域文化，把地域文化与中华主流文化的关系阐释清楚。另一方面，应把策展能力作为博物馆的核心竞争力，打造更多原创展览品牌，让广大师生和社会公众感知中华文明的绵延不绝和灿烂辉煌。

第二，既要盘活高校智力资源，为各类策展活动提供充足支撑；又要激活高校青春力量，为建设中华民族现代文明传薪播火。让高校博物馆里的藏品文物“活”起来、“动”起来，推动社会公众更好地传承和弘扬中华优秀传统文化，不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化，是高校博物馆肩负的时代使命。近年来，各大高校博物馆组织校内师生组建志愿者讲解团队，提供专业细致的科普服务，让青春力量与传统文化更好地碰撞，既把爱国主义的种子厚植于广大青年学子心田，又把文物背后的故事告诉人们，激发游览者的民族自豪感和自信心。

第三，既要积极主动应用最新数字信息技术，通过将静态展示和动态呈现相结合的方式，增强互动性和体验感；又要加强文创产品研究开发，让更多人能把博物馆“带回家”。具体而言，一方面要做好场馆育人、展览育人工作。相关院校博物馆可联合开展考古专题讲座、文物文献资料学术研讨会、文物保护修复项目等学术活动，提供高质量专业化的学术服务。另一方面要坚持向线上拓展、向云端延伸、向观众靠近，在云端激发中华文化的生机与活力。高校博物馆当前推出的文创产品普遍比较单一，可强化创意设计，推出具有学校风韵和特色的文创产品，让文创产品走入更多年轻人的视野和生活，让其背后的故事得以传承发扬。

（作者：刘礼堂，系武汉大学长江文明考古研究院院长、教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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