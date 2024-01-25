原标题：在中轴线上探寻“大思政课”的密码

走进千年孔庙，用心体悟孔孟之道的儒学传承；跨入巍巍太学，侧耳倾听临雍讲学的文明回响……不久前，一堂“北京中轴线上的大思政课”线下开讲，圈粉无数。行走在文化底蕴博大厚重的北京中轴线上，来自全国各地大中小学校的师生代表们在这里体味中华优秀传统文化的深厚根脉、感受中国式现代化的强劲律动，共上了一堂别开生面的“大思政课”。

以历史田野和时代现场作为“第二课堂”，不断打破课本与现实、理论与实践的“次元壁”，推动中华优秀传统文化、中华民族现代文明与大中小学校思政课一体化建设深度融合发展，是这堂“北京中轴线上的大思政课”成功出圈的关键所在。

一条北京中轴线，纵贯南北、连接古今，是建筑之轴、历史之轴，更是文化之轴、精神之轴。其间蕴含着丰富的文物和文化遗产，更承载着中华优秀传统文化的基因和血脉，为我们讲深、讲透、讲活“大思政课”提供了最为宝贵的生动教材与鲜活载体。从故宫、天安门等历史文化地标到中国历史研究院、中国共产党历史展览馆等革命文化展厅，再到中关村科技园等弄潮时代浪尖的一批高新科技企业，各地大中小学校师生在沿“中轴线”的行走中触摸历史、对话未来，近距离、沉浸式感受着中华文脉的源远流长与蓬勃生机。

习近平总书记强调，“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲”“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来”。在“北京中轴线上的大思政课”这一“历史大课堂”中，启智润心的文化理论课与生动鲜活的社会实践课深度融合，系统讲授、专题教学与实践教学协同联动，古建筑参访、口述史访谈、通识讲座、学术赛事、文艺展演、国际论坛等一系列活动由浅入深、以小见大，既灵活适应了大中小学不同学段的学习特点，又充分发挥了相关学科的独特优势；既增强了课程的思想性、理论性，又提升了亲和力、针对性。不仅全方位展现了中轴线所蕴含的中华优秀传统文化的思想内涵与时代价值，也有利于挖掘其中富集的历史文化资源，将其更好转化为新时代教育事业立德树人的强大效能，引导广大青年投身于中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践之中，深刻感悟党的创新理论的思想魅力和实践伟力。

去年，由教育部、国家文物局指导，北京市委教育工委、北京市文物局、中国人民大学联合打造的大中小学思政课一体化共同体建设暨“北京中轴线上的大思政课”已入选国家文物局、教育部评选的以革命文物为主题的“大思政课”优质资源示范项目。截至目前，项目活动已覆盖260万人次。

“大思政课”耕耘的是思想的田野，讲授的是心灵的学问，回答的是时代的课题。在传承中不断发展，在守正中不断创新，新时代的广袤田野中，绵延千年的中华优秀传统文化定将焕发更加夺目的时代新韵，也必将为全面推进思政课改革创新和大中小学思政课一体化建设注入古老又强劲的澎湃动能。

（作者：刘晓阳，系北京市哲学社会科学重点基地人文北京研究基地研究员）

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