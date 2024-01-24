原标题：“头雁”项目助乡村产业振兴带头人脱颖而出

日前，“头雁”大家谈活动在京举行。“两年时间内，‘头雁’项目面向全国31个省（区、市）累计培育学员35800名，同时得到了46所培育机构的积极参与，学员们联农带农的能力得到了显著增强，项目实施初见成效。”在活动上，农业农村部人力资源开发中心主任胡义萍如是说。

2022年，农业农村部会同中组部、财政部启动了乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。项目计划全国每年培育2万名“头雁”，力争用5年时间打造一支10万人规模的“头雁”队伍，带动全国600万新型农业经营主体形成“雁阵”。

在实施过程中，“头雁”项目得到了强有力的扶持，各方共同为“头雁”的成长保驾护航。

“我市将‘头雁’专项项目纳入‘新时代人才奠基计划’，对重点人才最高给予50万元资助，对农产品‘销售达人’给予20万元支持，对农村创新创业团队给予20万元奖励。”天津市农业农村委副主任陈汝军表示。

“头雁”项目还在全国范围内遴选出40多家优质高等院校作为培育机构，开展定制化、体验式、孵化型培育。

“我校提出‘一年培育、长期服务、终身校友’的培育理念，打造‘头雁’服务支持系统，为学生的终身发展和提高联农带农能力提供坚实保障。”中国农业大学副校长林万龙表示。

自“头雁”项目启动以来，经过层层筛选，一批具有代表性的乡村产业振兴带头人脱颖而出。“头雁”学员中，3人被选为2023年“全国十佳农民”，6名“头雁”学员被评为湖北省十佳农民。天津100名头雁“小农户”对接“大市场”，联农带农人数增加了近3000户。吉林省2022届“头雁”学员人均新增带动农民56人，带动农民人均增收1.12万元。

“在培训项目中，通过‘头雁+导师结对’‘头雁+产业帮扶’‘头雁+科技赋能’等方式，项目导师深入了解我公司科研示范基地建设和产业发展情况，在调查研究中找到了瓶颈问题。”来自湖北的“头雁”学员郑伟表示，“‘头雁’项目的开展，让企业管理者开阔了视野、明晰了思路。”

(记者 马爱平)

(责编：郝孟佳、孙竞)