原标题：宁夏医科大学 牵头成立宁夏免疫学会

记者1月中旬获悉，宁夏医科大学作为牵头单位，日前联合宁夏回族自治区的20多家单位近500名会员，共同成立宁夏免疫学会。

作为宁夏唯一一所医学高等教育学府，宁夏医科大学是教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。该校目前拥有医学、理学、管理学和工学4个学科门类，5个一级博士学位授权点，15个一级硕士学位授权点以及临床医学、基础医学、公共卫生与预防医学3个博士后流动站。

基础医学是宁夏回族自治区一流建设学科。宁夏医科大学免疫学作为基础医学的骨干二级学科，近年来发展十分迅速。该学科与多个医学学科广泛交叉融合，是宁夏医科大学重要的基础性、前沿性和支柱性学科。

“为了更好地凝聚免疫学工作者，推动交流合作，促进学科建设，加强教学、科研、医疗及转化应用，我们经过长期酝酿与积累，联合多家会员单位成立了宁夏免疫学会。”中国免疫学会副理事长、秘书长，中国医学科学院北京协和医学院特聘教授黄波说。

据悉，该学会包括宁夏医科大学、宁夏医科大学总医院、宁夏回族自治区人民医院、宁夏疾病预防控制中心、银川市第一人民医院、石嘴山市第一人民医院、吴忠市医院、固原市人民医院、中卫市人民医院等成员单位，涉及自身免疫性疾病、感染免疫、肿瘤免疫、神经免疫、代谢免疫等多个领域。

“我们对新成员的到来表示欢迎。希望宁夏免疫学会以此次会议为契机，加强与国内专家的沟通联系，共同推进宁夏免疫学学科发展，为改善人民群众免疫与健康水平作出更大贡献。”黄波表示。

未来，宁夏免疫学会将以增强人民群众健康福祉作为科技研发的重要方向，加快推进免疫学在疾病预防、诊断、免疫检验技术、靶向抗体药物等领域的应用，为“健康中国”“美丽新宁夏”建设提供更加坚实的科技支撑。

（记者王迎霞 通讯员王景）

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