原标题：以有组织科研推动高校科技创新

载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机……近年来，“高精尖”的科研成果频频出现在公众的视野里。这其中少不了高校的参与。高校是国家战略科技力量的重要组成部分，是我国创新体系建设、自主创新能力提升的重要支撑。

近日，为深入推进有组织科研，北京航空航天大学等共同组建“机器人科创协同联合体”。该联合体将聚焦机器人产业发展需求，有组织地推进机器人领域关键技术攻关，为实现高水平科技自立自强和机器人产业高质量发展贡献力量。

不久前，山西省高等学校加强有组织科研推动科技创新高质量发展专题研修班在山西长治举办。专家学者就如何以加强有组织科研为重要抓手，全面提升高校科技创新和管理能力展开了讨论。

为何要加强高校有组织科研？目前高校科研还存在哪些问题？为此，记者采访了相关专家。

瞄准关键问题开展技术攻关

2022年8月，教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》，就推动高校充分发挥新型举国体制优势，加强有组织科研，全面加强创新体系建设，着力提升自主创新能力，更高质量服务国家战略需求作出部署。

教育部科学技术与信息化司相关负责人表示，有组织科研就是要瞄准国际科技前沿和国家重大需求，把过去“想干什么就干什么、能干什么就干什么”，转变为“国家需要我干什么我就干什么”。高校有组织科研既涉及高校科研范式和组织模式的变革，也涉及高校科技工作指导思想的战略调整等。

“有组织科研主要是针对关键核心技术开展攻关。”华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中表示。

“有组织科研是一种新型科学研究形式，具有方向更清晰、创新性更高、系统性更强的特点。”太原师范学院科研部部长刘庚说。

华南理工大学高等教育研究所研究员、博士生导师焦磊表示，作为一种科研模式，有组织科研能够跨越高校学科组织界限、高效整合内部优势多学科资源、协同开展任务导向型研究。其通过高校科研范式和组织模式的变革与创新，整合校内外资源，以更加灵活的组织建制形式开展目标明确的科研任务。

山西省教育厅党组成员、副厅长李金碧指出，科学研究是现代高等院校的主要职能之一。面对高校科研发展的新形势、新变革、新任务，要不断强化有组织科研。

“加强有组织科研是推动高校科技创新发展的必然要求，也是服务国家及区域战略需求的重要方式。”李金碧说。

以高效组织体系实现优势互补

统计数据显示，自然科学领域的诺贝尔奖获得者中有70%以上来自大学。我国高校作为第一完成单位获得国家科学技术奖的占比连年保持领先，大量具有标志性意义的重大科技成果来自高校。华南师范大学教育科学学院特聘研究员王嵩迪表示，高水平研究型大学是基础研究的主力军和重大科技突破的策源地之一。

尽管高校科研在各项政策的保驾护航下获得迅速发展，取得了重要成就，但刘庚认为，目前来看，高校科研仍然存在一些问题。一是科学研究不够系统，研究范围广泛但缺乏深度。同时部分科学研究以个人兴趣为主，在支撑国家战略需求方面还有差距。二是科学研究具有不同程度的同质化问题，导致科研资源重复投入或产出效益不高。

“值得注意的是，有些科研人员在自由探索时存在‘单打独斗’的情况，尚未做到优势互补和相互支撑。”刘庚说。

那么，应该如何平衡自由探索和有组织科研二者之间的关系？

教育部科学技术与信息化司相关负责人表示，在今后科技工作中，要继续大力支持自由探索，以更加有效的制度设计，持续为高校广大科研人员开展自由探索的科学研究创造良好环境、提供有力保障，推动自由探索向更高层次、更高水平发展，力争取得更多原创性重大突破。在此基础上，加强有组织科研，以更加有力的组织方式，巩固高校基础研究主力军和重大科技突破策源地的地位，强化国家战略科技力量，为国家发展提供有力支撑，自觉履行高水平科技自立自强的使命担当。

北京通用人工智能研究院院长朱松纯指出，有组织科研要以国家战略需求为导向，从更高的视角谋划全局。为此，要合理布局计划性和探索性科研任务，整合优势资源，形成高效的组织体系和架构，避免各自为政、无序发展。

“打个比方，自由探索产出的是‘珍珠’和‘宝石’，而有组织科研则是把‘珍珠’串成‘项链’，把‘宝石’镶嵌到科学的‘王冠’上。”朱松纯说。

三方面入手推进有组织科研

高校应如何以国家战略需求为导向，加强有组织科研，集聚力量进行原创性引领性科技攻关？

“有组织科研不是文字层面理解的对科研过程予以组织，而是规划一种特定的、有目标、有侧重、精准化的科研模式。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院副研究员秦冠英认为，有组织科研需以战略需求为导向，以学科优势为基础，聚焦战略高技术、高端产业等领域，依靠高校优势学科开展关键核心技术和基础科学攻关。

对此，刘庚表示，高校要开展有组织科研，首先要明确国家的战略需求导向，了解国家在科技、经济、社会发展等方面的重点领域和优先发展方向。这需要高校与政府、企业和科研机构保持紧密联系，及时获取国家战略需求的信息，以便有针对性地开展科研工作。

具体来看，高校可以从以下三个方面有序有效推动有组织科研。

一是搭建多学科科研团队。跨学科合作有助于产生创新思想和方法，为原创性引领性科技攻关提供支持。高校应打破学科壁垒，促进不同学科领域的交流与合作，形成协同创新的合力，共同解决理论或技术瓶颈问题。

二是完善科研机构设置。重点抓好科研平台建设，集中优势资源进行重点领域的研究，通过完善科研机构和重点科研平台建设，凝聚大团队，争取大项目，产出大成果。

三是强化人才队伍建设。一流的创新人才是推动科技创新的基础，要在关键核心领域打造一批战略科学家和创新团队。同时，建立完备的创新型人才培养和激励机制，围绕国家科技战略发展需求和解决关键核心技术难题的需要，着力培养擅长攻克关键核心技术的拔尖人才，通过人才队伍建设加强科研资源整合、布局，有效推动有组织的科研。

“高校应充分发挥自身优势，在强化自身建设、当好科技创新‘国家队’的同时，以有组织科研推进协同创新，汇聚国际顶尖人才打造科技创新‘国家队’，培育科创后备力量孕育科技创新‘国青队’，在实现高水平科技自立自强上更有作为。”刘庚说。

(记者 韩 荣)

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