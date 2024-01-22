本报记者 于超凡

近期，法国国民教育和青年部发布打击校园霸凌部际计划，旨在为学校和教育机构提供更加系统、高效的预防计划，对实施霸凌行为的学生加大惩罚力度，以改善校园安全环境。

法国政府去年9月宣布将推出一系列新措施加强打击校园霸凌。法国时任总理博尔内表示，1/10的法国中小学生遭受过霸凌，政府推出的部际计划将打击发生在校园和一切少年儿童活动场所的霸凌现象。

根据相关计划，实施霸凌、骚扰的学生可被强制转移学校，以减少对受害学生的二次伤害，在网络上霸凌学生的人也将受到制裁。政府还将培训所有学生、家长和教职员工，并对警察、法官和面向年轻人提供司法保护的人员进行强化培训。计划要求，所有小学三年级到初中三年级的学生都要填写问卷，以便尽快发现霸凌现象。

法国评估、展望和绩效局的最新调查显示，法国每年有近百万名儿童在学校遭受霸凌，15%的中学生曾经历过骚扰，20%的中学生至少有一次成为网络暴力受害者，6.7%的中学生曾遭受多种形式的重复暴力。

针对校园霸凌现象，法国政府采取了多项预防和管理措施。2018年，法国政府将每年的11月18日定为“国家打击校园霸凌日”。2023年的主题日当天，所有学校均需按要求单独安排两个小时的时间，用于打击校园霸凌相关教育宣传。

法国原有两个应对校园霸凌的热线电话，分别是面向家长和受害青少年的3020、针对网络霸凌的3018。部际计划推出后，这两个热线电话号码被统一为3018，适用于一切校园霸凌的求助。法国国民教育和青年部为3018专线组建了一支由心理学家、律师和信息专家组成的专业团队，这条专线保持每周7天、从早9时至晚11时的运作。

法国国民教育和青年部2022年还推出了一项旨在动员和培训教职工干预校园霸凌的“灯塔”计划，该计划目前已在大部分中小学推广实施，并将逐步拓展至高中。法国各级政府鼓励受害青少年举报、反馈校园霸凌现象，并要求学校制定专门的打击校园霸凌策略。

《 人民日报 》（ 2024年01月22日 15 版）

(责编：李昉、李依环)