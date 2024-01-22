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拿出自有藏书，腾空一间门店，办起农家书屋——

臧勇，用书籍滋养乡村孩子心灵

本报记者 李俊杰
2024年01月22日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　臧勇在教孩子们做手工。
　　本报记者 李俊杰摄

　　深冬，一场雨落，让位于三公山脚下的安徽省枞阳县钱铺镇将军村变得格外冷寂。唯独马路边的一间屋舍里，不时有阵阵欢笑声传出。循声望去，只见屋内20来个小孩子围坐两桌。写春联、剪窗花，忙得不亦乐乎。

　　在他们身后，是一排排倚墙而立的书架，上面密密麻麻摆放着几千本书。幼儿绘本、唐诗宋词、名家画谱……不管处在哪个年龄层的人走进这里，只要想看书，几乎都能找到适合自己的读物。

　　屋舍的主人叫臧勇，是枞阳县横埠镇的一名乡村教师。7年前，他拿出自有藏书，腾空一间门店，摆上几张桌椅，办起农家书屋。“希望这间书屋能让更多的农村孩子和乡亲通过阅读得到精神的提升。”臧勇说。

　　2016年，臧勇的妻子在将军村开了一家饭店，他也随妻子住到这里。读书一直是臧勇最大的爱好。“成箱的书堆在一起，找起来不太方便。于是，我就在饭店的一角安置了几个书架。”臧勇介绍，没承想，有不少客人来店里吃饭时，竟主动从架子上找书看。“那时，我感觉美滋滋的，毕竟书的意义在阅读，不在收藏。”

　　但他真正下定决心创办书屋是在2017年。“有一次，我下班回家，看到一个五六岁的小男孩坐在我家门口的台阶上，手里捧着一本书，看得十分痴迷。”作为一名有着24年教龄的乡村教师，臧勇深知那是乡村孩子对阅读的渴望。

　　自那之后，臧勇便把家里的一间门店腾了出来。一侧放置书籍，另一侧摆上桌椅，一个简易的农家书屋就有了雏形。书屋的卷帘门，臧勇从不上锁。慢慢地，孩子们在门口等校车时，哪怕时间再短，也习惯性进屋看会儿书。这些变化，他看在眼里，乐在心里。

　　在书架的侧面，记者留意到挂了一块木板，上面夹有一沓厚厚的A4纸，纸的抬头写着“图书借阅登记”6个大字。臧勇介绍，书屋的书借阅数量和时间都没有限制，登记也全凭大家自觉。“做这个册子，只是为了了解大家的阅读喜好，以便及时补充相关书籍。”

　　登记册上，每隔几页，必定会出现一个名字——王睿。王睿是一名初中生，自从家附近有了这间书屋，她不仅经常来看书，还跟小伙伴相约在这里学习，假期生活充实不少。

　　近年来，书屋的名气越来越大。2022年10月，臧勇租了新的场地，将书屋规模扩大到1000平方米，并添置投影、音响等设备。与此同时，为了提高孩子们的实践能力，他还租下书屋门前的3亩荒地，作为科普研学基地。

　　还有很多人主动联系臧勇，想来送书、送活动。“我把他们发展成了志愿者。”臧勇介绍，现在，书屋的志愿者队伍已有60多人，平常还会开展古筝演奏、书法教学、阅读讲座等公益活动。

　　前不久，臧勇统计了一下2023年书屋登记在册的借阅人次。“足足有400条。”据臧勇估算，全年实际借阅人次应该在3000左右。“这相当于将军村留守在家人口数的3倍。”钱铺镇镇长周为庆说。

　　眼下，臧勇还在铜陵市区、横埠镇、钱铺镇以及黄山市休宁县建了4个“漂流书屋”。“当书籍流动起来，知识传递起来，文化交流起来，读书就变得更加有趣，生活就变得更有意义，乡村也就变得更有希望。”臧勇说。未来，他希望能遇到更多志同道合的人，大家携起手来，用书籍滋养乡村孩子心灵。

　　《 人民日报 》（ 2024年01月22日 12 版）

(责编：李昉、李依环)

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