原标题：农闲时节学技忙

隆冬时节，天寒地冻。

清晨的阳光洒满大地，在粮食大省河南，辛勤的劳作者冬闲人不闲。农民学技术、忙“充电”，从“猫冬”变成了“忙冬”。

早饭后，河南周口项城市秣陵镇夏营村的麦田里，三三两两的人走向田间的一座“千亩方”，一行行脚印踏出他们对丰收的希冀。

市里农机专家来村的消息不胫而走，三里五村的群众涌来。

河南省项城市农业农村局植保站站长韩景红，作为市派专家走进夏营村。刚一进村，种粮大户夏满仓等人呼啦一下围了上来，“俺家小麦这几天长势太旺，如何控制麦苗？”“我这200亩高产田是不是得了条锈病？”

韩景红走进麦田，薅起一把麦苗，认真察看根茎：“此次的雨雪降温天气对于一、二类苗麦田影响不大，可以增加这类麦田的土壤温度和湿度，保证冬小麦安全越冬；旺长麦田和这些三类苗、弱苗的田块，有发生冻害的可能，要及时喷施叶面肥，增加抗冻性。”

“各位老乡，今年冬小麦害虫越冬概率大，要早防治红蜘蛛、蚜虫、蚧壳虫等。”韩景红蹲下身子，一边比画一边向来访群众解答。

夏满仓，一位30多岁的“新农人”，几年前大学毕业后，选择在农村承包土地。在产粮大县项城市，他以土地托管模式经营了600亩高产田，实现了从“门外汉”到“农场主”的转变。

因为种地，他和韩景红相识多年，交流起来一点也不陌生。

“今年市里举办科技之冬专题培训，记得多宣传宣传，让更多群众参与进来。”韩景红对夏满仓说。

韩景红站在一处田埂上，向在场的群众吆喝起来：“科技之冬活动涵盖惠民政策、法律法规、医疗卫生、创业就业、乡村振兴等实用技能，欢迎广大农民朋友来学习新知识、新技术。”

1月19日，河南省周口市扶沟县韭园镇鲁家村村委会会议室座无虚席，一场精彩的农业技术培训会正如火如荼进行，50余名村民手拿纸笔聚精会神地倾听农技专家的讲解。

“老师讲得真实用，我一学就会、一听就懂，希望能够一用就灵。”夏先德老汉听罢专家的讲解，竖起了大拇指。

入冬以来，扶沟县充分利用农闲时间积极开展各类农技培训，采用现场培训、集中办班、入户指导、田间授课等多种方式，帮助农民提高劳动技能，受到广大农民的欢迎。

“趁着农闲时间参加学习培训，既能充实生活，又能学到很多新技术。通过这次学习，我种田的信心更足了。”鲁家村村民穆永珍受益匪浅。

扶沟县农业技术推广中心高级农艺师李茂军说：“这次培训会主要向农民普及农业生产过程中的栽培技术、病虫害识别与防治、农作物优良品种和种植等实用技术，促进农业增效、农民增收。”

在扶沟县柴岗乡梅桥村的蔬菜种植户梅强的温室大棚内，一株株绿油油的西红柿藤茁壮成长，蔬菜技术员焦运来正在向梅强传授西红柿冬季管理技术。

该县组织的冬季高素质农民培育班，把课堂设在了各个乡镇的蔬菜大棚里，聘请知名的“扶沟菜师”向学员传授蔬菜防寒管理技术，现场解决学员在生产中遇到的疑难问题，确保蔬菜安全越冬，满足冬春季节蔬菜供应。

“棚内主要种植羊角蜜甜瓜、西红柿等蔬果，每年西红柿亩产量在1万斤以上，羊角蜜亩产量在6000斤左右，预计1月底西红柿就可以上市。”梅强充满了信心。

如今，在冬季农闲时节组织农业技术培训会，在粮食大省河南已经成为固定模式，也是河南“藏粮于技”的重要一招。广大农户系统学习农业科技知识，提高农业综合生产能力，为丰产丰收打下坚实基础。（记者 王胜昔）

(责编：李依环、李昉)