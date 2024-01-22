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北京市西城区推出“西融人才计划”

2024年01月22日08:29 | 来源：科技日报
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原标题：北京市西城区推出“西融人才计划”

1月19日记者从北京市西城区委人才工作领导小组获悉，北京市西城区推出《西城区吸引高层次人才专项计划实施办法（试行）》（以下简称“西融人才计划”），旨在吸引集聚一批高层次人才，为区域经济社会高质量发展提供保障。“西融人才计划”围绕资金奖励、人才培养、服务保障等方面提出了16条措施。

在资金奖励方面，“西融人才计划”提出，一次性给予杰出人才100万元奖励，领军人才50万元奖励，青年拔尖人才30万元奖励。设立引才“伯乐奖”，对助力西城区引进人才的单位或个人，一次性给予最高100万元专项奖励。

在人才培养方面，“西融人才计划”提出，对新建的院士（专家）、博士后科研工作站，一次性给予最高50万元资金支持；对在西城区举办具有较大影响力人才活动的组织方，每年给予最高50万元补贴。

在服务保障方面，“西融人才计划”提出，为经认定的高层次人才在引进落户、子女入学、配偶就业等方面提供服务保障；在医疗、文体、出行等方面，为人才提供高品质、套餐式、多元化的服务项目。

清华大学五道口金融学院副院长张晓燕说：“‘西融人才计划’的发布将为西城区科技金融行业高质量发展提供动能。”

下一步，西城区将以“西融人才计划”为抓手，加强与驻区企事业单位、知名人力资源机构、高等院校、科研院所交流合作，不断完善各项配套政策措施，持续健全“1+1+N”人才政策体系，打造人才强磁场。（记者华凌）

(责编：李昉、李依环)

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