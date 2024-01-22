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辽宁沈阳发布急需紧缺人才需求目录

2024年01月22日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：辽宁沈阳发布急需紧缺人才需求目录

记者1月19日从辽宁省沈阳市人力资源和社会保障局获悉，《2023年度沈阳市8条重点产业链急需紧缺人才需求目录》（以下简称《目录》）正式发布。《目录》聚焦沈阳市8条重点产业链企业，梳理出335个急需人才岗位。

《目录》以沈阳市汽车及零部件、航空、新一代信息技术、高端装备、生物医药及医疗装备、食品、新能源及节能环保汽车等8条重点产业链中的重点企业为分析对象，列出各产业链人才紧缺岗位。

《目录》显示，沈阳市高端装备产业、新一代信息技术和汽车及零部件产业对人才的需求量最大。从岗位类别来看，超9成人才紧缺岗位集中在专业技术类和职业技能类岗位。从薪酬来看，生物医药及医疗装备产业提供了最高年薪360万元的首席科学家岗位，高端装备产业提供了最高年薪200万元的经营管理类岗位。

沈阳市人力资源和社会保障局工作人员说，《目录》的发布有利于引导人才有序流动，实现企业精准引才。劳动者可以将《目录》作为就业创业的机会清单，有针对性地开展求职应聘，提升自身专业能力。用人单位可以将《目录》作为“选、育、留、用”人才的操作清单，精准制定人力资源开发计划，创造更多就业机会。高校院所可以根据《目录》优化调整专业课程设置，加快人力资源供给侧结构性改革，进一步推进产教融合。（记者郝晓明）

(责编：李昉、李依环)

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