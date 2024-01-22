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先立后破，消除“学历歧视”

2024年01月22日08:24 | 来源：光明日报
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原标题：先立后破，消除“学历歧视”

每到就业季，“第一学历歧视”的话题总是“热搜”常客。从“双非”（非“双一流”建设高校，编者注）拼进“双一流”，却在找工作时因为第一学历而过不了简历关，这是不少人遭遇的现实困境。

用人单位为什么要“卡学历”？对他们来说，需要的是适配的人才，而能够满足其岗位需求的毕业生的综合素质，目前还没有简单直接的衡量方式。这时，学历作为一个较为直观的评价指标就“走”到了舞台中央。它边界明确、“层次”清晰，不管是之前的“985”“211”，还是当前的“双一流”等高校评价体系，都有定数且呈金字塔分布，单位据此可以各取所需。

然而，关键问题是，学历是不是人才综合素质的有效评价指标？

事实上，如果用人单位只以学历为标尺选贤任能，可能会犯两种错误。一是“错选”，有学历但综合素质不足的人被错选了出来。比如“高分低能”“纸上谈兵”者，对应试信手拈来，但遇到实际问题就一筹莫展。二是“漏选”，学历不足但综合素质很高的人被淘汰了。“第一学历歧视”就是这种情况，因为一时的失误而限制了人生发展，这不仅是个人的不幸，而且是社会的损失。

我们还必须认识到，虽然以学历选才会导致“错选”或“漏选”，但如果只简单地禁止“唯学历”，并不能解决根本问题。在缺少有效人才评价机制的情况下，即便不“唯学历”，也会“唯”别的。

解决科学选才问题，应该先立后破。“立”什么？“立”毕业生综合素养科学评价指标体系。高校应与用人单位携手合作，基于经济社会发展需要来确定人才需求，据此设计人才培养方案，并综合考虑学生的学业发展、职业发展和心理发展，构建包括学业表现、生涯发展力、心理健康等在内的综合评价指标体系，最终形成对毕业生综合素养的全面“体检报告”。

这之后，就可以“破”了。以法规、制度的形式，对就业促进法等法律中相关条款进行修订，明确将“学历歧视”列入禁止范围，破除学历作为毕业生综合素养唯一标尺的不科学行为，让“唯学历”退出历史舞台，在法律制度层面保障以更全面科学的方式选贤任能。

（作者：于坤，系中国人民大学劳动人事学院副教授、中国人民大学招生就业处副处长）

网友留言板

Lee：用人单位“唯学历”，主要是为了节约人力资源成本，毕竟高素质人才很难短时间内筛选出来，所以学历就成了最直接的证明。这就要求社会进一步健全人才评价体系。

永远赤诚热烈：这个话题能被抛出来反复讨论，本身也是一种进步。

诗画生活：关键是需要客观公正的评价机制，如果人为因素过多容易产生其他问题。

猫仙人：性别歧视，年龄歧视，都要破除。

XXXX：对于技术类岗位的招聘，首先考虑的就是个人能力，企业不会招聘一个空有学历但干不了活儿的人。但是，如果应聘者具有同样的技术水平，“第一学历”和“最高学历”都会成为评估薪水的参考。

FDL：“基于经济社会发展需要来确定人才需求”，也要区分是基于当下的需求还是未来发展的需求。大部分企业往往只能看到当下，看不到未来。

咖啡不加糖：学历很重要，但是不应该有“第一学历歧视”，正确的人去正确的岗位，用人单位应该根据用人需求确定学历层次。如果高学历者和低学历者在同一个平台择业，那可能会让人产生读书无用的错觉。

Hearthunter：学历应该是个人发展的台阶，而不该是登堂入室的门槛。

明月孤山处士家：“错选”“漏选”的确存在，但其实并不多，总体来说能力学历还是正相关。这种相关不仅表现在能力上，还表现在执行工作纪律上。

喜乐：在学历之外，更应注重人品和能力。

(责编：李昉、李依环)

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