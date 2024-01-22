本报香港1月21日电 （记者陈然）以“创科 创未来”为主题的第五届全港青少年征文比赛颁奖典礼19日在香港举行。比赛旨在鼓励香港青少年通过思考与创作开拓视野，提升对科技创新的认知和社会参与感。

该活动由香港大公文汇传媒集团主办，香港特区政府教育局担任特别支持机构。比赛分为初小组、高小组、初中组以及高中组，各组别分别设冠军1名，亚、季军各2名，4个组别优异奖共20名。比赛得奖作品将由香港大公文汇传媒集团集结成册。

香港大公文汇传媒集团副总经理娄冰致辞表示，比赛开展以来，全港中小学生踊跃参与，共收到来自65所中小学校逾千名学生的参赛作品。同学们直抒胸臆、大胆畅想，从不同角度描绘了对创新科技与未来世界的观察、设想与展望。他鼓励学生们朝着创科的梦想启航，将来为国家和香港的创科发展作出贡献。

香港特区政府新闻处处长陈伟伟表示，本次比赛主题“创科 创未来”紧扣国家和香港经济发展的一个重要引擎——创新科技。他寄语同学们更深刻地了解创科发展，长大后以所学服务国家、服务香港。

初中组冠军得主刘昕乔作为学生代表发言。她说，在创作过程中对国家科技创新的认知有了很大提升，期望学习更多知识报效祖国。

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