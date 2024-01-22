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复旦与同济签署战略合作协议

2024年01月22日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：复旦与同济签署战略合作协议

　　 复旦大学与同济大学日前宣布建立全面深入的战略合作伙伴关系。两校将在人才培养、学科建设、科学研究、成果转化等方面开展实质性合作，合力打造校际合作新典范。会上启动了复旦—同济国际暑期学校、复旦—同济共享本科优质通识教育课程项目。

　　 2024年，复旦大学将与同济大学充分结合两校学科优势，共同举办新一届暑期国际学校。复旦将遴选2～4个人文社科专业和理科专业，同济将遴选2～4个工科专业，联合引进国际顶尖师资，面向全球招生，吸引更多优秀人才相聚复旦和同济，擦亮两校合作“金名片”。以此为起点，两校未来还将进一步推动研究生课程资源、培养经验以及课程建设评价专家资源共享。

　　 为进一步打通教学资源，促进复旦、同济的学术和学生交流，两校还将启动本科阶段的优质课程共享互选，深化本科阶段跨学科大平台建设，加大课程资源共享力度和规模。复旦在通识核心课程中推出10门课程向同济学生开放，涉及经典传统、哲学批判、文明互鉴、现代社会、科学技术等方面课程。同济将重点打造的工程能力与创新思维、社会发展与国际视野、科学探索与生命关怀等方面的10门通识课程向复旦学生开放。该项目从2024年春季学期启动。

　　 据介绍，两校还将进一步探索人才培养新模式，例如邀请友校教师亲临本校授课、共享教学实践基地等。

　　 会上，两校所在的上海杨浦区发布支持复旦大学、同济大学120周年校庆相关举措。（记者颜维琦）

(责编：李昉、李依环)

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