原标题：我国科研团队发现自然界新矿物倪培石

20日，记者从中国地质调查局天津地质调查中心获悉，经国际矿物学学会新矿物命名与分类专业委员会（IMA-CNMNC）评审投票，由中国地质调查局天津地质调查中心曲凯课题组联合国际研究小组申请的新矿物倪培石获得正式批准。

倪培石的发现具有重要意义。研究团队介绍，倪培石是目前在自然界中发现的最富铈的硅酸盐矿物。倪培石属稀土矿物，稀土元素常被称为“现代工业的维生素”，能够广泛应用于航天、新能源、先进制造等高新技术产业。倪培石还对探讨稀土矿床早期成矿作用具有重要研究价值。

这种新矿物发现于河南省西峡县太平镇稀土矿，从发现到正式获得批准，历经了两年多的时间。2021年，课题组采集到矿石标本；2022年初，在对该矿石进行稀土元素赋存状态研究时，发现了一种具有特殊成分的稀土矿物，通过物理性质、化学成分等系统矿物学研究后，确认其应为一种硅铈石超族的新矿物。

“矿物学作为地质学的基础，是整个地球科学系统的基石。而新矿物研究属于矿物学领域的基础性研究，可为人类认识和利用自然物质提供依据。”曲凯说，随着近年来对基础研究的重视，我国在新矿物研究领域取得了突破性进展，发现数量不断上升。

值得一提的是，倪培石因其独特的化学成分与晶体结构特征，打破了硅铈石矿物族原有的分类命名体系。最终，以南京大学地球科学与工程学院倪培教授的名字命名，致敬他长期以来在钨、锡多金属以及稀有、稀土矿床研究领域的卓越成就。

该发现由中国地质调查局天津地质调查中心牵头，南京大学、意大利帕多瓦大学、意大利比萨大学、捷克马萨里克大学、俄罗斯科学院费斯曼矿物学博物馆、中国地质大学（北京）、核工业北京地质研究院与河南省核技术应用中心的科研团队共同参与完成。研究得到了国家留学基金与中国地质调查局合作项目、国家自然科学基金和中国地质调查项目的联合资助。（记者白佳丽、周润健）

(责编：李昉、李依环)