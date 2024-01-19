原标题：AI背景下翻译人才如何培养

“面对人工智能（AI）的冲击，我们提出‘拥抱技术、携手赋能’的理念。”1月6日，在山东省翻译协会年会暨翻译人才数智化培养研讨会上，山东省翻译协会会长王俊菊作上述表示。她说：“我们将聚焦AI时代的翻译技术前沿、探讨新时期新技术新应用、AI背景下翻译人才培养等话题，为会员提供技术支撑。”

当天，来自海内外的多个高校、知名企业的300余位翻译专家、研究人员参加了此次年会。在“AI冲击翻译行业”成为共识的背景下，他们创新谋变，各抒己见，寻求突破之道。

在山东大学外国语学院党委书记刘华看来，“外语人才培养迎来了前所未有的变局，充满了机遇和挑战”。

一方面，机器翻译越来越成熟，误差不断降低；另一方面，对于那些追求高质量、专业性和精确性的翻译，人工翻译仍然不可或缺，甚至是首要选择。

作为此次会议的举办地山东大学，其外国语学院与山东省翻译协会渊源深厚。山东大学党委副书记陈宏伟介绍，1996年，外国语学院牵头创建山东省翻译协会，运转十年后移交。2022年，山东大学外国语学院当选为上述协会的会长单位，此次大会是换届后的第一次全体会议。

在AI发展日新月异的背景下，翻译行业为何要拥抱技术，培养人才？

在王俊菊看来，之所以关注这两点，一是因为整合学界、政界、业界三方合力，尤其能帮助业务规模小、没有条件实现内部在岗培训的广大中小翻译企业；二是因为在人工智能背景下，通过职业培训和前沿技术学习，才能提升整个翻译领域抗压承重能力。

在面临AI冲击的行业背景下，专家学者结合自身观察研究，给出意见建议。

“美文为什么难以产生美的效果？”在“让世界读懂中国——国际传播思维和理念的养成”主题下，中国翻译协会常务副会长黄友义的上述设问发人深省。他强调了“译前编辑”的重要性，认为传播中国故事需要翻译人员正视文化差异，跨越文化差异，并找到融通中外的语言。

上海外国语大学原副校长、党委常委冯庆华教授从数字化赋能翻译教学与研究入手，探讨在翻译教学与研究中，做好人机合作，提高效率，培养人工智能时代的翻译人才；而澳门大学人文学院副院长、翻译学特聘教授李德凤则通过研究ChatGPT对语言的影响，从技术写作撬动外语（翻译）教育改革入手，培养学生技术写作能力。

山东师范大学外语学院徐彬教授表示，除了传统的译者能力，如文化能力、语言能力之外，译者需要了解并能有效驾驭AI翻译工具，以提高翻译效率和质量。

(记者 王延斌)

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