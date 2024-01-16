开展暑期预习课、提供各科目学习方法指导、学长学姐分享学习建议……为加强学风建设，助力学生更好成长成才，2023年秋季学期以来，北京航空航天大学知行书院面向大一新生开展学业支持系列活动，引导新生更好完成从高中生到大学生的过渡，提升学生的学习力和内生力。

北航知行书院学业支持工作体系。

提高学习能力——

构建“三阶段-两层次-一贯通”学业支持体系

北航知行书院以学生为中心，以学生需求为导向，借鉴认知学习理论，构建了“三阶段-两层次-一贯通”的学业支持工作体系。学业支持工作覆盖课前、课上和课后三个阶段。在书院学业与发展支持中心的统筹下，各班学委带动小班开展学风建设，学生心理辅导和疏导贯穿全程，形成点面结合的立体辅导工作格局。

为了帮助学生改进学习方法，构建良好学风，书院开展了多维度、针对性的学业支持活动，从设计上满足视觉学习者、动觉学习者及听觉学习者等不同学习风格学生的需求，帮助同学们转变学习状态，完善学习方法，提高学习效果。书院同时设有学业预警以及干预机制，制定一人一策，定期反馈进展，实现精准的学业帮扶和发展支持。

知行书院组织各班级依据班级特色和学习情况，有针对性地设计学风建设方案，设立班级日历和班级信箱，并以班寝为单位组建学习互助小组，增强班级凝聚力，营造良好的学习氛围。结合北航新生《启航学堂》课程，知行书院联合班主任开展“我和我的北航故事”“我的大学学习”主题班会，通过师生讨论与榜样引领，引导学生探索大学学习目标及学习方法，提高个人认知与规划，激发学生学习的信心与动力。

书院始终关注学生的成长发展和身心健康，构建和完善书院“五度安然”心理工作建设名牌，以培养有温度、气度、广度、高度、厚度的新时代大学生为目标，持续对学生进行心理辅导与疏导，及时缓解学习压力与学业焦虑，全方位帮助学生全面发展。

提升发展动力——

在引导参与社会实践中锻造青年担当

在培养学生学习方法的基础上，北航知行书院基于“全人”教育理念，及时发现学生在学业、就业、心理、生活等方面需求，在帮扶中教育引导学生，同时鼓励并指导学生参加学术竞赛及社会实践，助力学生卓越发展。

聚焦服务国家与社会需求，书院着力深入挖掘学生潜力，以校级科技竞赛“冯如杯”为抓手，积极引导学生开展学术研究活动。近年来，书院开展了学术竞赛论文写作指导、经验分享会、答辩指导会等活动，在选题指导方面引导学生关注国家重大战略需求。同时，本科生导师深度参与竞赛指导，在组织动员、项目遴选、培训辅导、服务保障等环节持续跟进学生需求，保证项目质量、培养科研基础素养和科研能力水平。

聚焦国家战略与发展规划，书院鼓励学生以脚步丈量祖国大地，着力在重大社会实践中锻造青年担当。书院通过开展优秀实践队经验分享系列沙龙活动，培养学生团结互助精神、将小我融入大我，为假期社会实践活动打下基础。近年来，书院“醉美苗乡”实践队聚焦乡村振兴与区域发展，生成采访稿11篇，访谈录与同期声文字稿25份，调研报告7篇，实践心得3万余字。

北航知行书院立足于学生成长成才需求，围绕“全人”育人要求，充分服务于学生个性化需求，通过开展全覆盖、多层次、全方位的学业支持活动为学生发展保驾护航，培养堪当民族复兴重任的时代新人。

（来源：北京航空航天大学；作者王亚，系北京航空航天大学知行书院执行院长；李玉华、何璐，系北京航空航天大学知行书院教师）

(责编：李依环、熊旭)