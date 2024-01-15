人民网北京1月15日电 近日，全国数字经济专业学位研究生教育指导委员会成立大会暨数字经济专硕人才培养工作会议在中国人民大学举行。

中国人民大学校长林尚立表示，成立教指委是回应时代需求、面向数字经济领域加强学科人才培养的必然选择，更是以数字经济高质量发展加快培育新质生产力、助推中国式现代化建设的战略举措。中国人民大学将聚焦交叉融合，当好数字经济学科建设的“排头兵”；聚焦复合导向，当好数字经济人才培养的“领头雁”；聚焦时代需求，当好建构数字经济自主知识体系的“先锋队”。以实际行动加快构建中国特色哲学社会科学，形成具有中国气派、中国风格、中国特色的中国自主的“数字经济学派”，推动走出一条新时代中国数字经济的发展新路，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴注入新动能。

教育部学位管理与研究生教育司司长任友群表示，希望教指委立足新时代新征程，全面提高人才培养质量，着力造就创新人才；坚持守正创新，奋力推进数字经济专业学位研究生教育高质量发展；加强自身建设，不断提升工作能力和水平。

成立大会后，数字经济专硕人才培养工作会议召开。会议围绕教指委未来工作机制、核心课程指南编写方案和未来工作安排进行讨论，形成了清单式的工作任务和目标。（孙竞、实习生吕轩）

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