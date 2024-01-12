人民网北京1月12日电 冰雪嘉年华、太空遨游、购置年货、迎春集福……期末季到来，北京市小学一二年级的同学们率先迎来“乐考”。结合低年级孩子活动学习认知规律和心理需求，各学校精心设计“闯关”题目，让孩子们在动手操作中、跨学科实践里，认识真实世界、解决实际问题，考出能力素养，也让孩子们对学习多了一份期待与热爱。

童趣满满 激发学生学习兴趣

记者在走访时发现，不少学校在准备“乐考”时都会精心布置考场环境，创设轻松愉快的考试氛围，让孩子们在乐中考、考中学，不断提高学习兴趣和期待。

北京市海淀区五一小学期末“乐考”。学校供图

“我最喜欢的一关是‘雪堡设计师’，这是随机抽的题目，让自己想办法用身体测量教室长度，我是用步子测量的，特别有意思。”北京市海淀区五一小学二年级的夏凌羽刚刚完成数学组的“乐考”，十分兴奋。

五一小学以“冰雪嘉年华”为主题，蓝色的桌布、缤纷的雪花挂饰让考场氛围感满满，仿佛置身冰雪世界。乐考中的题目也充满了冰雪元素，语文组的“玉树绽琼花”“美文在冰心”等关卡充分考察孩子们的汉字辨析、词语朗读等能力；数学组的“雪堡设计师”关卡让孩子们化身为小设计师开展现场测量，学会用身体上的“尺子”进行估测得到大致的结果。

“之前下雪的时候，孩子们在冰天雪地里玩得特别快乐，我们将这个场景融入到孩子们期末的综合评价中，也是希望孩子们能够在一个轻松快乐的氛围里进行闯关活动。”北京市海淀区五一小学一分校教学主任吴建欣介绍。

北京市密云区第二小学期末“乐考”。学校供图

北京市密云区第二小学以“情系航天梦，童心向未来”为主题，创设航天探索情境，集综合性、趣味性、探究性为一体，营造“勇于探索”的氛围，以激发学生探索兴趣。

在“美丽星球，‘语’你遨游”环节，学生通过词语认读、课文朗读、古诗词积累以及口语表达“我的梦想是……”，呈现学生的词语积累和流利地表达能力；在“漫步太空，‘数’你最棒”环节，学生通过快速口算、动手操作、解决问题等丰富多彩实践活动，闯过“航天密码”“开启舱门”“宇宙探秘”这三关，来解决问题，展现数学学科素养。

“学生在闯关过程中，通过情境化探索实践活动，不仅将学科的关键能力考察贯穿其中，而且让同学们体验到了学习的快乐。”北京市密云区第二小学校长宋连军说。

学科融合 真实场景中解决实际问题

告别纸笔的“乐考”将孩子们从分数中“解绑”出来，很多学校尝试以多学科融合的方式培养孩子在真实情境中发现问题、解决问题。

北京第二实验小学怀柔分校期末“乐考”。学校供图

“这个标价是多少？这些年货一共要付多少钱？”北京第二实验小学怀柔分校数学组把“购置年货”搬进了乐考现场，还有吃麻糖、拆礼物、做游戏等环节，让同学们在欢欢喜喜过大年的过程中，运用本学期所学，解决生活中的实际问题。

在“购物小能手”环节中，同学们挑选自己喜欢的年货并根据价签付款，灵活应用数学课学习的人民币内容；在“估测小达人”环节，孩子们挑选不同长度的“麻糖”，只有长度估计正确，才能吃到麻糖，在解决问题的过程中培养量感；“奇妙的图形”是令人期待的拆礼物环节，这份礼物只露出一部分，孩子们也能根据立体图形的特征猜出答案；“数字对对碰”是过年时必不可少的游戏环节，孩子们抽取算式卡片挑战跳绳，究竟需要跳多少下，就需要计算来决定了，这个项目既考察了计算又锻炼了身体，还增添了乐趣。

北京市海淀区中关村第一小学西二旗分校开展了融合各学科的“旗娃闯龙关 趣学长本领”跨学科闯关活动，让学生在大任务、真问题、真情境中进行学科融合实践，在勇闯“龙”关中动起来、学进去。

学校将美术与语文、书法等学科结合起来，孩子们随机选择成语，规范书写并进行绘画创作，一幅幅漂亮的作品跃然纸上；将语文与绘本阅读、心理、道德与法治、劳动等有机结合，设计了“学有所得”“有感而发”“言之有理”“妙语连珠”四个阶梯式闯关任务，从读词语、读课文到诵古诗、讲故事，同学们有的挑战自己、有的组团合作，在考试中积极展示自我。

多元评价 促进师生共同成长

“乐考”寓考于乐，但仍蕴含着考查学科核心素养的内核。如何考出趣味性、科学性，也对教师们提出了更高的要求。

“设计题目的时候老师们花了很多心思，是老师们集体智慧的结晶，也提高了他们在情境中设置题目的能力。”吴建欣介绍，学校将期末综合测评分为了单项闯关内容和期末集中闯关任务。单项闯关任务与整个学期的学习重点一脉相承，融入语文整本书阅读、数学“变废为宝”项目式学习等相关内容，让孩子们能够对整个学期的学习内容进行回顾和总结。集体闯关任务融入冰雪元素，更融合了语文、数学、美术等多学科知识，让孩子们的能力得到全方位的展示。

“整个闯关过程中涉及到学生的语言表达能力、思维能力、沟通交流能力、动手实践能力等，希望孩子们能把这些在学校里学到的知识应用到生活中去，不仅仅是学知识，还真正做到长本领。”五一小学一分校二年级教师张薇告诉记者。

北京市海淀区星火小学在“玩转学习神奇旅行”主题乐考闯关活动中，从学生日常学习习惯、行为表现、基础知识与技能、实践与应用等多个维度设计了丰富多彩的挑战内容。

“乐考不仅仅是让学生在学期末闯关活动中感受到学习的快乐和知识的魅力，更应该体现在平常的教育教学中。”星火小学教学干事吴霞介绍，学校此次乐考的评价维度包含了基础知识、技能和日常态度、习惯两大方面，通过将日常评价和期末闯关活动结合起来的评价方式，引导学生更加关注日常学习投入度，也激发了学生对于学习价值的认同，让孩子们感到学习不仅有趣、有用，更有价值。同时，也倒逼了教师教学过程的改革与教学理念的提升。“教师必须打破陈旧的教育观念，调整墨守成规的教学策略和教育教学行为，尊重学生的个性差异，关注学生综合素质的发展。”吴霞说。（郝孟佳、薛雨桐）

(责编：李依环、熊旭)