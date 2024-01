人民网北京1月10日电 由北京师范大学主办,北京师范大学智慧学习研究院、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心联合承办的第九届北京师范大学智慧学习学术周日前在京开幕。本届学术周以“设计与未来教育”为主题,邀请国内外的各界专家学者、企业代表、教师和学生,探讨教育、科技与设计的融合,分享最新的研究成果和案例。

学术周上,北京师范大学智慧学习研究院发布了“设计与学习”国际课程。该国际课程包括一本面向高等教育的中文教材《设计与学习》,一本由国内外专家共同编著的英文书籍《Envisioning the Future of Education Through Design》,以及一门基于AI技术开发的新型慕课《设计与学习》。

北京师范大学智慧学习研究院联席院长黄荣怀介绍,国际课程主要探讨了未来教育面临的机遇和挑战,阐述了适用于教育领域的NCIP设计方法,呈现了设计在教育中应用的典型场景和优秀案例,推动未来教育设计迈向“共同利益”。

教育部高等教育司课程教材与实验室处处长刘永强表示,面对未来教育的复杂性和不确定性,需要培养创新型人才。“设计与学习”国际课程鼓励全球大学生们开展跨学科、跨文化的合作,基于设计思维去解决面向未来的复杂教育问题,为培养适应未来的创新型人才提供了机会。

据悉,本届学术周将持续5天,还将举办智慧学习产品设计、评测与应用论坛,教育数字化转型与未来学习空间设计论坛,智联计算与新一代学习环境论坛,按需学习与未来实验室论坛,AIGC学校典型应用场景与挑战论坛等多项活动。(孙竞、实习生闫一鸣)

