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首届“数学科学基础教育学术研讨会”举行 探索大中小学数学教育有效衔接

2024年01月09日11:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月9日电 （记者郝孟佳）近日，首届“数学科学基础教育学术研讨会”在北京中学西坝河校区举行。研讨会聚焦“创新人才培养大中小衔接与贯通”，旨在深化拔尖创新人才贯通培养、加强大中小学有效衔接，推进数学学科课堂教学改革。

“数学是科学教育的基础，在拔尖创新人才的成长过程中发挥着不可替代的作用。”北京中学校长夏青峰认为，数学教育是通过数学来教育，而不是为了数学的教育。数学是手段，教育才是目的。希望通过本次研讨会，汇聚各方建议，为大中小学贯通培养数学人才提供智慧支持。

清华附中原校长王殿军指出，数学人才和人工智能科学的发展密切相关，要实现科技自立自强，建设人才强国必须从教育开始，而数学是教育中培养孩子高阶思维能力、创新能力的重要学科。“我国整体数学教育发展比较系统，但是在拔尖创新人才培养，尤其是在数学顶尖人才培养方面，与世界先进水平还有一定差距。希望大家一起讨论，数学教育应该如何开展，让孩子们的数学素养得到提高，同时能够挖掘、发现和培养一批数学大师。”

北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓介绍，朝阳区从20世纪70年代开始，就大力支持老师们进行数学教学的改革实验，创造性地发展了独具特色的“马芯兰小学数学教学法”。依托“国家级优秀教学成果推广应用示范区”建设契机，朝阳区以马芯兰小学数学教学法为龙头，大力推广国家级的教学成果，不仅辐射带动了朝阳区教育的内涵式发展，还先后在20多个省市区2700余所学校推广。

据介绍，本次研讨会由清华大学数学科学系和北京市朝阳区教育委员会主办，北京中学和清华校友基础教育协会承办。会上，来自一线的9位老师，围绕“数学学科课堂教学改革交流”和“小初高一体化教学、大中小课程衔接”两个专题，通过研修工作坊的形式开展研讨。清华大学教授和5所中学的数学奥赛金牌教练就“学科竞赛与拔尖创新人才选拔培养”这一主题分别作报告。

(责编：李依环、熊旭)

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