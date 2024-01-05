1月3日至4日，北京林业大学召开新时代人才工作会议。北京林业大学党委书记王洪元指出，要把人才强校、人才引领发展落到实处。

王洪元强调，要把工作重点放在如何解决现阶段学校人才工作面临的突出问题上，进一步明确人才强校战略目标任务要求。一是要解决人才数量问题，聚焦重点领域，多措并举引才、育才。二是要解决人才质量和结构问题，做好科学布局，分领域、分类型争取人才质和量的双重突破。三是要解决充分发挥人才作用问题，大力弘扬科学家精神、教育家精神。四是要解决人才评价问题，坚持深化改革，为人才成长既松绑、又赋能。五是要解决人才保障问题，探索一整套量力而行、行之有效的保障措施。

北京林业大学校长安黎哲表示，要扎实推动人才强校战略落地生效，用好现有人才，稳住关键人才，吸引急需人才，储备未来人才，加快构筑生态文明建设世界重要人才中心和创新高地。他强调，要科学谋划学校新时代人才队伍建设的战略举措，重点要做到六个“坚持”：一是坚持聚焦学校优势特色，布局前沿领域新赛道。要布局优势学科及新兴前沿交叉学科领域发展，布局高水平人才培养体系建设，布局绿色科技创新平台建设，布局人才特区建设。二是坚持培养高素质人才队伍，蓄积服务国家战略新动能。要培养一批战略科学家和领军人才，支持培育一批一流学科杰出拔尖人才，加快培养具有高潜力的青年人才后备军，全力打造重点领域自立自强人才方阵和人才团队。三是坚持主动参与全球人才竞争，培育国际比较新优势。要构建更加积极开放的引进制度体系，建立海外联合引才平台，推进人才双向开放。四是坚持深化体制机制改革，激发人才创新创造新活力。要改革人才评价制度，改革人才使用制度，改革人才管理制度，改革薪酬分配制度。五是坚持传承北林精神，塑造责任奉献新校风。要传承北林精神，筑牢师德师风防线。六是坚持党对人才工作的全面领导，营造爱才敬才新局面。要完善党管人才的体制机制，优化人才服务保障体系。

会上，北京林业大学对2021至2023年国家高层次人才、省部级人才入选者，省部级荣誉获得者，5·5工程“北林学者”人才支持计划入选者、科研创新团队、优秀研究生指导教师团队，北林中央高校优秀青年团队代表以及人才工作先进单位等进行表彰。

来源：北京林业大学

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