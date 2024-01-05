人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>大学

北京林业大学召开新时代人才工作会议

2024年01月05日20:10 |
小字号

1月3日至4日，北京林业大学召开新时代人才工作会议。北京林业大学党委书记王洪元指出，要把人才强校、人才引领发展落到实处。

王洪元强调，要把工作重点放在如何解决现阶段学校人才工作面临的突出问题上，进一步明确人才强校战略目标任务要求。一是要解决人才数量问题，聚焦重点领域，多措并举引才、育才。二是要解决人才质量和结构问题，做好科学布局，分领域、分类型争取人才质和量的双重突破。三是要解决充分发挥人才作用问题，大力弘扬科学家精神、教育家精神。四是要解决人才评价问题，坚持深化改革，为人才成长既松绑、又赋能。五是要解决人才保障问题，探索一整套量力而行、行之有效的保障措施。

北京林业大学校长安黎哲表示，要扎实推动人才强校战略落地生效，用好现有人才，稳住关键人才，吸引急需人才，储备未来人才，加快构筑生态文明建设世界重要人才中心和创新高地。他强调，要科学谋划学校新时代人才队伍建设的战略举措，重点要做到六个“坚持”：一是坚持聚焦学校优势特色，布局前沿领域新赛道。要布局优势学科及新兴前沿交叉学科领域发展，布局高水平人才培养体系建设，布局绿色科技创新平台建设，布局人才特区建设。二是坚持培养高素质人才队伍，蓄积服务国家战略新动能。要培养一批战略科学家和领军人才，支持培育一批一流学科杰出拔尖人才，加快培养具有高潜力的青年人才后备军，全力打造重点领域自立自强人才方阵和人才团队。三是坚持主动参与全球人才竞争，培育国际比较新优势。要构建更加积极开放的引进制度体系，建立海外联合引才平台，推进人才双向开放。四是坚持深化体制机制改革，激发人才创新创造新活力。要改革人才评价制度，改革人才使用制度，改革人才管理制度，改革薪酬分配制度。五是坚持传承北林精神，塑造责任奉献新校风。要传承北林精神，筑牢师德师风防线。六是坚持党对人才工作的全面领导，营造爱才敬才新局面。要完善党管人才的体制机制，优化人才服务保障体系。

会上，北京林业大学对2021至2023年国家高层次人才、省部级人才入选者，省部级荣誉获得者，5·5工程“北林学者”人才支持计划入选者、科研创新团队、优秀研究生指导教师团队，北林中央高校优秀青年团队代表以及人才工作先进单位等进行表彰。

来源：北京林业大学

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部