原标题：重庆沙坪坝：“双减”推动教育资源迈向优质均衡

日前，走进重庆市沙坪坝区磁器口古镇的三联书店，一片摆满了陶瓷作品的区域格外引人注目。来自重庆市第六十九中学校初二1班的戴子涵告诉记者，这里摆放的陶瓷作品都是由他们学校的学生制作的。每周四下午，他们都会来到这里，向观众介绍陶瓷文化，并对作品进行售卖。

这是重庆市第六十九中学校与三联书店共同主办的协同育人公益合作项目，既让学生们在陶瓷美育课上创作的作品有了展示销售的平台，也为书店增添了一抹亮色。

近年来，沙坪坝区努力推动教育资源从“基本均衡”向“优质均衡”转型升级，聚焦德智体美劳全面培养教育体系建设，积极探索在“双减”背景下提质增效的创新途径。

“沙坪坝区一直坚持基础课后服务和多种特色课后服务相结合，搭建‘1+N’课后服务体系，打造‘一校多品’精品课程集群。”沙坪坝区委教育工委书记、区教委主任刘建华表示。

2023年8月起，沙坪坝区开始全面引入“飞象双师课堂”系统，利用人工智能技术为全区中小学生提供特色化课后服务，线上老师讲授视频课程，线下教师配合组织实践，实现课后服务“双师”目标。据统计，该系统已在全区59所中小学引入使用，覆盖学生近7万人。

数据显示，近两年，沙坪坝区学生学习负担平均减轻30%，教师工作满意度提升20%；全区新建和改造中小学8所，新增公办幼儿园13所；学前教育入园率达92%以上，义务教育优质资源覆盖率达100%。“下一步，沙坪坝区将继续深入推进教师队伍建设，不断提升教师的专业化水平，全面提升教育教学质量。”刘建华说。（记者 李宏 张国圣）

(责编：李依环、郝孟佳)