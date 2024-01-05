原标题：北京怀柔：厚植成长沃土 打造人才“磁场”

近日，由中国教育科学研究院编著、高等教育出版社出版的《2023中国职业教育质量年度报告》正式发布。宁夏职业技术学院荣膺西部地区人才培养卓越高等职业院校50强。

近年来，宁夏职业技术学院作为宁夏职业教育的“排头兵”，主动与政府、企业、兄弟院校在人才培养、技术创新、社会服务等方面开展广泛合作。学校先后牵头成立了3个自治区级现代产业学院、6个职业教育集团和6个“双主体”育人学院，为促进产业学院发展，赋能重点产业蹚出了一条新路子。

2022年9月，工业和信息化部人才交流中心发布《关于开展产教融合专业合作建设试点工作的通知》。第一批产教融合型专业建设试点院校名单出炉，宁夏职业技术学院榜上有名。

“为了提高职业教育服务产业的水平和能力，职业院校要组建多元化的产教融合共同体，推动产教融合走深走实。”宁夏职业技术学院副校长陈志勇说。

为物流业发展蹚新路

《“十四五”现代物流发展规划》要求加快物流数字化转型。要完成这一目标，除了关注技术发展，还应注重人才培养。

“在教育数字化背景下，职业教育要有新理念、新模式，注重产教融合，关注价值观、方法论。”原国家内贸部总经济师、中国物流与采购联合会会长丁俊发指出。

对于传统物流行业而言，数字化改造与供应链升级是当前的主要任务。这需要政行企校携起手来，共同探索产教融合的新路径。

不久前，宁夏职业技术学院与宁夏梦驼铃科技有限责任公司合作签约，共同探索产教融合新策略。据了解，宁夏梦驼铃科技有限责任公司拥有宁夏首家智慧物流全场景服务平台。

“我们将以产教融合共同体为依托，为现代物流与供应链行业培养适应数字经济发展需要的复合型人才，以高质量人才培养推进中国式现代物流体系建设。”宁夏梦驼铃科技有限责任公司总裁李力表示。

多年来，宁夏职业技术学院深耕物流行业，取得了突出成果。2023年8月，宁夏现代物流与供应链产教融合共同体正式挂牌成立，宁夏职业技术学院是共同体的牵头者。2023年12月，宁夏职业技术学院申报的宁夏物流现代产业学院获批成立。

宁夏职业技术学院积极发挥自身优势，整合区内物流及供应链相关产业、行业、企业资源，联合高校及科研院所，以产教全要素融合为宗旨，将共同体建设与物流产业数字化改造和供应链升级相结合。学校以产引教、以产定教、以产促教，推动自治区物流及供应链产业高质量发展再上新台阶。

宁夏职业技术学院党委书记刘炜表示，学校将遵循高起点规划、高标准建设、高质量推进的原则，与企业一道开启携手奋进的新篇章、共谋校企合作的新蓝图。以物流现代产业学院为平台，大力推进产教深度融合，全力促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，持续为自治区物流行业企业的高质量发展增添新动能，切实把物流产业优势做足、特色做亮、品牌做强。学校将打造面向物流行业的综合实习实训基地、人才培养认证基地，促进生态伙伴跨界连接，共同为物流产业发展和人才培养创造更大价值空间。

为重点产业发展育人才

做好产教融合文章，为学生就业增技赋能，是宁夏职业技术学院一直秉持的教学理念。

近年来，该校不断优化合作办学结构，与232家企业及相关政府机构、兄弟院校、科研院所广泛开展“四位一体、四方联动”，全面提升了人才培养质量。

2021年5月18日，宁夏职业技术学院产教融合科技创新中心正式挂牌。阿里巴巴—菜鸟网络校园业务区域总监李良在挂牌仪式上代表中心四家合作企业致辞时说：“作为阿里菜鸟校园及天猫校园在宁夏的首个校企合作高校，此次挂牌仪式代表着企业和学院的合作翻开了崭新一页。”

为了向自治区重点产业发展提供人才支撑，宁夏职业技术学院多次与企业接洽，建成了宁夏职业技术学院—亚马逊云创应用学院、宁夏职业技术学院—海康威视人工智能联合实验室。其中，前者成为教育部与亚马逊合作的协同育人项目。

值得一提的是，在全国第一批产教融合型专业建设试点院校名单中，宁夏职业技术学院的机电一体化技术和计算机网络技术两个专业被确定为产教融合型专业，这标志着该校在产教融合型专业建设方面有了新突破。

“共建专业、共享资源让校企实现联合创新、协同发展，为宁夏现代职业教育体系建设贡献积极力量。”陈志勇说。

（记者 王迎霞 实习生 李雨函）

(责编：郝孟佳、李依环)