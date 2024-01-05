欧 媚

新丝路“中文+职业技能”系列教材日前正式发布。该系列教材由南京工业职业技术大学“中文+职业技能”国际推广基地牵头研制，旨在服务国际产能合作和中国企业“走出去”，满足境外人才培养新需求。

新丝路“中文+职业技能”系列教材涵盖机电一体化、汽车服务工程技术、网络工程技术、电子商务、物流管理、旅游管理等6个专业，每个专业包含初、中、高三级。教材充分挖掘“典型工作任务”和“典型工作场景”，科学性、实用性强，体现“国际化”和“数字化”发展趋势，可用于国内外相关职业院校和机构的学历教育和非学历培训。

教材配套建设了丰富的教学资源，包括教学音视频、视频脚本、参考答案、教学PPT课件、教学示范课视频等数字化教学资源，方便学习者全面掌握岗位概况及基本操作程序，实现“技能提升+语言学习”的双重目标。

新丝路“中文+职业技能”系列教材在对“一带一路”共建国家职业院校和企业进行多次调研的基础上，完成教材编写和教学资源库建设，并正式出版发布。该系列教材获教育部中外语言交流合作中心重大项目立项支持。“系列教材已在国内外多家职业院校和机构试用，覆盖面广，学员众多，反馈良好。”南京工业职业技术大学校长谢永华说。

（据中国教育新闻网）

(责编：李依环、郝孟佳)