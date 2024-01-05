人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

细胞工程技术结出累累柑果

——记中国工程院院士、南京农业大学教授张绍铃

2024年01月05日08:24 | 来源：科技日报
小字号

原标题：40年只为“梨业强、梨农富”

近日，华中农业大学柑橘细胞工程育种试验园挂满红彤彤、黄灿灿的橘柑橙柚。湖北省农业农村厅、湖北省农业科学院果树茶叶研究所、枝江市桔缘柑桔专业合作社以及华中农业大学的专家们走进试验园，踏上一场味蕾之旅。

“华柚2号”“华柚5号”“华橙2号”“华橙柚1号”“三倍体优系1”“三倍体优系2”……展台上摆放着10余种通过细胞工程技术培育和改良的柑橘新品种和新优系。这些新品种和新优系集无核易食、细腻化渣、酸甜可口、风味馥郁等于一身。

这批柑橘新品种新优系是湖北省支持种业高质量发展资金课题“细胞工程技术改良湖北柑橘地方良种与无核优质新品种培育”的阶段性成果。

该课题利用细胞工程高效育种技术进行核心种源创制。以有核品种为对象，创制二倍体胞质杂种、异源和同源四倍体，利用核心种源改良湖北地方良种并试验评价，进而自主培育出无核优质、极早（极晚）熟的突破性新品种，并在湖北适宜产区进行试验评价和示范推广。

该课题负责人、华中农业大学园艺林学学院教授郭文武介绍，柑橘是湖北第一大水果，湖北也是柑橘优势产区。然而，湖北柑橘产业仍然面临地方特色品种改良滞后、自主培育品种偏少、主栽品种主要引自国外等问题，亟须现代高效生物育种技术支撑柑橘种业高质量发展。

该课题以细胞工程育种技术研发为前提，以核心种源创制为根本，以育种新材料创制为基础，以突破性新品种培育为目标。旨在按照“三个一批”的思路，即示范推广一批、评价筛选一批、创制储备一批，改良湖北地方良种并进行试验评价，为湖北省和我国柑橘种业发展储备新品种、提供技术支撑，确保柑橘种源自主可控和种业科技自立自强。

培育新品种、改良新品系，最关键的是育种技术。利用细胞工程技术进行柑橘育种，是郭文武20余年来孜孜不倦的追求。基于该思路，郭文武教授团队已创制获得沙田柚、桃叶橙等有核品种的胞质杂种10余例。其中，“华柚2号”实现了雄性不育和果实完全无核，是国际首例柑橘细胞工程直接培育的胞质杂种新品种。与多年生木本果树多代回交育种相比，“华柚2号”的细胞融合可在1年内实现胞质雄性不育性的有效转移，育种周期缩短20年以上。

（记者 吴纯新 通讯员 晏华华）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部