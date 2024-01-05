原标题：40年只为“梨业强、梨农富”

近日，华中农业大学柑橘细胞工程育种试验园挂满红彤彤、黄灿灿的橘柑橙柚。湖北省农业农村厅、湖北省农业科学院果树茶叶研究所、枝江市桔缘柑桔专业合作社以及华中农业大学的专家们走进试验园，踏上一场味蕾之旅。

“华柚2号”“华柚5号”“华橙2号”“华橙柚1号”“三倍体优系1”“三倍体优系2”……展台上摆放着10余种通过细胞工程技术培育和改良的柑橘新品种和新优系。这些新品种和新优系集无核易食、细腻化渣、酸甜可口、风味馥郁等于一身。

这批柑橘新品种新优系是湖北省支持种业高质量发展资金课题“细胞工程技术改良湖北柑橘地方良种与无核优质新品种培育”的阶段性成果。

该课题利用细胞工程高效育种技术进行核心种源创制。以有核品种为对象，创制二倍体胞质杂种、异源和同源四倍体，利用核心种源改良湖北地方良种并试验评价，进而自主培育出无核优质、极早（极晚）熟的突破性新品种，并在湖北适宜产区进行试验评价和示范推广。

该课题负责人、华中农业大学园艺林学学院教授郭文武介绍，柑橘是湖北第一大水果，湖北也是柑橘优势产区。然而，湖北柑橘产业仍然面临地方特色品种改良滞后、自主培育品种偏少、主栽品种主要引自国外等问题，亟须现代高效生物育种技术支撑柑橘种业高质量发展。

该课题以细胞工程育种技术研发为前提，以核心种源创制为根本，以育种新材料创制为基础，以突破性新品种培育为目标。旨在按照“三个一批”的思路，即示范推广一批、评价筛选一批、创制储备一批，改良湖北地方良种并进行试验评价，为湖北省和我国柑橘种业发展储备新品种、提供技术支撑，确保柑橘种源自主可控和种业科技自立自强。

培育新品种、改良新品系，最关键的是育种技术。利用细胞工程技术进行柑橘育种，是郭文武20余年来孜孜不倦的追求。基于该思路，郭文武教授团队已创制获得沙田柚、桃叶橙等有核品种的胞质杂种10余例。其中，“华柚2号”实现了雄性不育和果实完全无核，是国际首例柑橘细胞工程直接培育的胞质杂种新品种。与多年生木本果树多代回交育种相比，“华柚2号”的细胞融合可在1年内实现胞质雄性不育性的有效转移，育种周期缩短20年以上。

（记者 吴纯新 通讯员 晏华华）

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