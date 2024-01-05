原标题：用科学家精神铸魂育人

记者1月2日获悉，全国氯碱化工行业产教融合共同体近日在新疆生产建设兵团八师石河子市成立。

全国氯碱化工行业产教融合共同体由新疆天业（集团）有限公司、石河子大学、新疆石河子职业技术学院牵头，联合国内62家行业企业、高等院校、科研机构、行业协会等组织共同建立。共同体旨在充分发挥资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢等作用。

通过对接产教两端人才供需、提升职教人才培养质量、推动技术创新成果转化，共同体将打造氯碱化工行业供应链人才培养高地，形成以氯碱化工产业等产业集群为支撑的具有全国特色的现代产业体系。

新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理周军表示，公司将全力以赴支持和推动共同体的发展，积极发挥自身优势。通过资源共享和行业协作，加快推动氯碱化工行业“产学研用”深度融合，实现产业、科技、人才一体推进良性循环。

石河子大学党委常委、副校长李兆敏表示，石河子大学将与各成员单位一道，紧跟氯碱化工行业发展趋势，搭建产教对接平台，积极推动产教融合、技术创新、人才培养、资源整合。通过共同体的协同合作，该校将书写职普融通、产教融合、科教融汇新篇章，为全国氯碱化工行业的发展贡献智慧和力量。

新疆石河子职业技术学院党委书记史文革表示，学校将主动融入高端化工行业转型升级发展潮流，提升专业服务区域支柱产业的能力。要主动以职教本科建设为抓手，增强职业教育服务区域产业发展的能力；主动对接区域战略布局、对接产业发展需求、对接企业生产实际，增强职业教育服务产业发展的协同性。

（记者朱彤）

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