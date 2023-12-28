人民网北京12月28日电 （记者郝孟佳）近日，教育部基础教育教学指导委员会信息化教学专委会2023年工作会议在广西桂林召开。广西师范大学党委副书记、校长孙杰远表示，现阶段信息技术与中小学课程教学深度融合的程度仍有待提升，在基础教育阶段开展信息化教学的研究与实践具有十分重要的意义，希望本次会议能为广西基础教育信息化教学研究发展的实践路径提供智力支持。

会议现场。学校供图

孙杰远认为，数字化转型不仅要求实现数字技术与教育的深度融合，还要树立数字化意识和思维、培养数字化能力和方法、构建智慧教育发展新生态、形成数字治理体系和机制。

会上，信息化教学专委会主任委员、广东工业大学党委书记胡钦太向与会人员介绍了本次工作会议召开的背景，并从教育数字化转型政策解读、县域学校帮扶等方面对信息化教学专委会未来的工作提出要求。

在主旨发言环节，信息化教学专委会副主任委员李永智、广东工业大学党委书记胡钦太、福建师范大学副校长刘三女牙分别以“以数字化赋能教育强国建设”“增强教育数字化转型意识，深化技术赋能教育改革”“教育数字化转型的中国道路”为题作报告。

据悉，本次工作会议由教育部基础教育教学指导委员会信息化教学专委会主办，广西师范大学教育学部承办，广西教育信息化发展研究中心、广西师范大学教育区块链与智能技术教育部重点实验室协办。

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