人民网北京12月27日电 近日，2023年全国乡村振兴产教融合联盟年会在山东省潍坊市召开，来自高校、职业院校、技师（工）院校、科研机构、媒体和行业企业等单位的150余人参加本次会议。

高校毕业生就业协会副会长、教育部中外人文交流中心原副主任杨晓春表示，高校毕业生是国家宝贵的人才资源，高校毕业生就业工作既是民生工作，也是人才工作，为乡村振兴提供重要的人才支撑。他就联盟发展提出三点建议：一是加强平台建设，提升服务乡村振兴能力；二是积极引导新时代青年投身乡村振兴大潮；三是持续提升乡村振兴人才培养质量。

中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江提出，县域经济是乡村振兴的抓手，未来信息科技在县域经济发展中将发挥重要作用，要注重乡村产业数字化、数字乡村建设、以大数据为基础的社会化服务业等发展，加快发展智慧农业，着力打造智慧农业典型应用场景。

农业农村部产业发展司原巡视员王秀忠在致辞中表示，推进乡村振兴产教融合要精准施策，农业、产业与科研单位、院校等要精准对接，构建长效运行、合作共赢的体系，产学研不断提升合作能级，挖掘和推出一批典型案例，通过示范引领更好提升乡村振兴产教融合水平。

专题报告阶段共设置四个专题，分别是“职业教育服务乡村振兴国家教学成果奖的实践案例”“粮食安全与智慧农业”“乡村特色产业发展与人才培养”“乡村振兴视域下的家校社协同育人”。来自政府机构、高校、职业院校、科研机构、行业企业的11位相关负责人在会上做报告。

会议深度研讨教育赋能乡村振兴，促进科技届、产业界、教育界对话交流，促进校政行企携手共进。今后，联盟将牢记使命和宗旨，推进乡村振兴领域产教深度融合，为奋力绘就乡村全面振兴壮丽画卷贡献教育力量。

本次会议以“教育赋能乡村振兴的实践案例”为主题，由全国乡村振兴产教融合联盟（乡村振兴职教集团）主办，高校毕业生就业协会教育数字化服务工作委员会、潍坊职业学院等承办。（林露 侯玥莹 孙曰波）

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