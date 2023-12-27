人民网北京12月27日电 “构建人与自然生命共同体：理论与实践”国际学术研讨会日前在北京航空航天大学举行。本次研讨会由北航马克思主义学院、北航比荷卢研究中心共同主办，来自中国、美国、德国、比利时、克罗地亚等10多个国家的高校和科研院所专家、学者参加会议。

北京航空航天大学党委副书记程波指出，人类文明与自然的和谐共生是一个十分重要的话题，构建人与自然生命共同体，需要践行多边主义原则，深化全球伙伴关系，提升国际合作水平，也有待各国学者积极贡献智慧。

在主旨发言环节，中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平、中国驻欧盟使团前公使衔参赞车伟民、北京大学教授郇庆治、欧洲大学联盟博士教育委员会主任Melita Kovacevic、北航马克思主义学院教授谢惠媛等专家、学者聚焦主题进行了分享。

总结发言环节，四川大学欧洲问题研究中心主任石坚、澳大利亚迪肯大学副校长沈伟、比利时皇家国际问题研究院主任SvenBiscop、北航马克思主义学院副院长王娜围绕构建人与自然生命共同体的理论基础等话题进行了发言。

为鼓励国内外青年学者积极参与国际学术交流，本次研讨会还设立了3个分论坛，每个分论坛由2名资深学者主持，10名青年学者发言。与会青年学者围绕“全球环境治理和构建人与自然生命共同体”“全球治理与环境保护的中欧合作”等议题，分析了构建人与自然生命共同体的路径和举措。

据悉，本次会议是北航比荷卢研究中心推进欧洲研究和国际合作的系列活动之一，也是北航马克思主义学院强化学科建设和学术研究国际化特色的重要举措，旨在为全球治理体系变革进程中，面向年轻一代讲好中国故事提供丰富素材和有效支撑。（李依环、实习生吕轩）

(责编：郝孟佳、熊旭)