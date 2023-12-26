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矿大（北京）举办马克思主义大讲堂暨大中小一体化主题教育活动

2023年12月26日09:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月25日电 21日，中国矿业大学（北京）举办马克思主义大讲堂暨大中小一体化主题教育活动，全国妇联副主席、“英雄航天员”王亚平担任主讲嘉宾。

王亚平作题为《与时代同频 和梦想共舞》的辅导报告。中国矿业大学（北京）供图

王亚平作题为《与时代同频 和梦想共舞》的辅导报告。中国矿业大学（北京）供图

王亚平作题为《与时代同频 和梦想共舞》的辅导报告。她从自己青少年时期的航天梦开始，回忆了刻苦训练、成功飞天的过程，分享了在太空失重环境下的工作日常，介绍了我国空间站的建设发展情况。王亚平表示，成长路上的一切机会、机遇都是祖国的发展、事业的进步、时代的繁荣赋予的。能赶上这个时代，是这一代人最大的幸运。

她勉励青年学生要树立远大志向，将个人的梦想融入到国家的梦想当中，并为之奋斗；要胸怀天下，用青春的能动力和创造力来应对世界共同的挑战，为弘扬全人类共同价值、推动全球发展进步注入自己的青春之力。

活动上，中国矿业大学（北京）党委副书记、纪委书记董晞为北京一零一中矿大分校党总支书记、校长敖雪丹，北京市海淀区上地实验小学党委书记、校长毛向军颁发马克思主义大讲堂特聘教学名师聘书。

据悉，此次活动由中国矿业大学（北京）主办，来自中国矿业大学（北京）、北京一零一中矿大分校、北京市海淀区上地实验小学的师生代表800多人现场参加宣讲活动。（李依环、实习生聂陈昱）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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