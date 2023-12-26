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广西：落实“三项计划” 促进各民族交往交流交融

2023年12月26日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　广西是全国民族团结进步示范区。当前，广西正大力实施“三项计划·桂在行动”（“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”），5700多万各族群众交往交流交融更加密切。

　　以交流助力青少年共筑青春梦

　　今年11月，贵港市港北区郁林路小学与江苏省扬州市朱自清小学开展第四次“民族团结手拉手、石榴花开向未来”活动，两所学校的师生通过多次线上线下交流互相熟悉、了解，共同进步。

　　像这样定期相互交流的学校，广西有2000多所。为促进各族青少年深入交流共筑青春梦，广西共建成教育实践基地45个，开展“石榴花开青春梦”同心营等交流活动100多场次，组织青年讲师团、八桂红领巾巡讲团、民族团结宣讲“青骑兵”开展线上线下交流活动近1000场。今年6月，启动“百万青年看祖国·走进壮美广西”系列活动，成功举办桂港澳青少年交流计划暨港澳青年看祖国——广西工业发展及风俗民情考察交流等活动。年内组织268支国家、自治区社会实践重点队伍和1099名西部计划志愿者、225名研支团志愿者，开展乡村振兴“领头雁”计划，为就业创业青年提供培训帮扶。举办“青年大学习”知识挑战赛暨全区青少年铸牢中华民族共同体意识专项赛，750多万名青少年参与活动。建立结对机制，区内共有2万余名青少年结为伙伴。全区近50所学校学生与新疆10余所学校结对交流。

　　以交流赋能群众安居乐业

　　今年以来，广西先后在崇左市、百色市召开“民营企业进边疆”产业合作洽谈会。洽谈会共签约产业合作项目38个，总投资额135亿元，涉及现代农业、新材料、智能智造、生态铝、新材料、生物医药、食品加工、林业和文旅康养等重点产业。

　　广西是劳动力富余和输出大省区，共有务工人员约1200万。为促进各地群众跨区域双向流动和互嵌式发展，联合广东等省份开展“春风行动”暨就业援助月专项服务活动，通过现场招聘、远程招聘、直播带岗、大篷车送岗等方式举办招聘会，采取“点对点、一站式”送工服务等措施，促进群众创业就业。大力推进社区和城区发展一体化规划，建立健全基本公共服务设施，打造社区综合服务中心等“9个中心”，打造配套设施齐全、生活便利的社区环境，创建共居共学、共建共享、共事共乐的社会氛围。各级投资近1.6亿元，推进115个公共图书馆、124个文化馆和1176个乡镇综合文化站向群众免费开放。建成506个易地搬迁集中安置点，成立85个社区，其中万人以上安置点5个，惠及群众71万人。各地“拿办法”“强服务”“补短板”，通过落实卫生医疗保障、教育扶持保障、便民资源服务开发等，为“新市民”提供社会管理和公共服务“一门式”办理和一站式服务，营造群众互嵌生产生活的良好环境和氛围。

　　以交流推动文旅深度融合

　　在广西苍梧县六堡镇，村村通水泥路，山头满是茶树，茶与旅游深度融合发展。2022年，梧州市年产六堡茶3万吨，综合产值约160亿元，200多个行政村入股六堡茶产业，受益村民约24万人，带动茶农平均年增收3000元。

　　广西实施“螺蛳粉+旅游”模式，推出“螺蛳粉之旅”旅游线路，推出一系列预包装螺蛳粉，创新在外包装上宣传公益内容，并依托跨境电商平台销往28个国家和地区。选送六堡茶制作技艺、瑶族油茶习俗等非遗传承人参加与海外中国文化中心合作举办的“茶和天下”·雅集活动，在越南、老挝等地举办“以茶为媒”交流活动，有效促进中国与东盟各国的文化交流互鉴，讲好广西故事。特色村寨带动特色旅游。全区共有137个村寨被评为“中国少数民族特色村寨”，200个村寨被评为“广西民族特色村寨”。利用“壮族三月三”等民族节庆活动、广西非遗精品艺术展演、广西民族服饰秀等系列展示活动，赴北京、广州等地开展推介活动，不断打响“壮美广西”文旅品牌。实施文化精品工程，壮剧《百色起义》、音乐剧《血色湘江》等在第六届全国少数民族文艺会演等全国性艺术评奖中获奖。广西文旅融合越来越彰显出非凡魅力。

　　数据来源：广西壮族自治区民宗委

(责编：郝孟佳、孙竞)

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